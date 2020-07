Negan in Superhelden-Serie bei Amazon: The Boys will The Walking Dead-Star

Jeffrey Dean Morgan aus The Walking Dead hat sich selbst bei The Boys ins Spiel gebracht, nun wird sein Traum wohl war: In Staffel 3 auf Amazon könnte er dabei sein.

Die Rolle des Negan in The Walking Dead bescherte Jeffrey Dean Morgan einen Höhepunkt in seiner Schauspielkarriere und mittlerweile ist er aus der Zombie-Serie nicht mehr wegzudenken. Nun allerdings klopft Amazon an die Tür: Wie Collider berichtet, steht der Star kurz davor, bei den Antihelden von The Boys anzuheuern. Möglich wäre seine Beteiligung dann in Staffel 3.

The Boys-Comics bei Amazon Zum Deal Deal

The Walking Dead-Star in The Boys: Der Deal ist nah

Jeffrey Dean Morgan persönlich heizte letztes Jahr Gerüchte an, als er aktiv auf Twitter um eine Rolle in The Boys warb. Dies ist dem Showrunner Eric Kripke nicht entgangen und jetzt kommt tatsächlich Bewegung in die Sache. Er und der Darsteller stehen aktuell in direktem Kontakt:

In der letzten Woche haben wir hin- und her diskutiert, um einen Weg zu finden, ihn in die Show zu bekommen. Ich glaube, der Deal ist noch nicht fix, aber der Wille ist da, und wir reden drüber.

The Boys bei Amazon: Seht den Teaser zu Staffel 2!

The Boys - S02 Teaser (English) HD

The Boys mit Jeffrey Dean Morgan: Es gibt ein Problem

Die Koordination erweist sich allerdings als schwierig, da Morgan auch weiterhin an The Walking Dead gebunden ist. Somit gilt es, eine Lücke im Terminplan zu finden, damit der Star bei Staffel 3 einsteigen kann.

Über eine konkrete Rolle wird anscheinend bereits verhandelt und der The Boys-Schöpfer deutet sogar einen zweiten Part an, für den Jeffrey Dean Morgan in Betracht kommt. Details verrät er bislang zwar nicht, aber die Chancen stehen offenbar gut, dass die Parteien eine Lösung finden. Tatsächlich würde der Negan-Darsteller prächtig zum morbiden Humor der Serie passen.

Derweil warten wir im Moment erst einmal noch auf The Boys Staffel 2. Los geht es am 4. September 2020. Dann erscheinen hierzulande bei Amazon Prime zunächst 3 neue Folgen auf Deutsch und im englischen Original. Weitere Episoden folgen dann im Wochentakt immer freitags. Insgesamt wartet die 2. Staffel mit 8 Folgen auf.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist Watchmen?

Wir sprechen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.

Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Würdet ihr Jeffrey Dean Morgan gerne in The Boys sehen?