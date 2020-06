The Boys Staffel 2: Amazon veröffentlicht nicht mehr alle Folgen auf einmal

Die 1. Staffel von The Boys wurde noch auf einmal veröffentlicht. Bei Staffel 2 wird das nicht mehr der Fall sein. Amazon veröffentlicht die meisten der neuen Folgen im Wochentakt.

Am Freitag gab es für alle The Boys-Fans Grund zur Freude. Mit einem Video wurde endlich der Start der 2. Staffel bei Amazon Prime Video angekündigt. Ab dem 4. September 2020 wird es neue Folgen rund um die brutalen Superhelden der etwas anderen Art geben.

Wer sich schon darauf gefreut hat, wie bei Staffel 1 auch wieder alle Folgen direkt am Stück schauen zu können, sollte seine Vorfreude aber etwas zurückschrauben. Amazon veröffentlicht die 2. Staffel von The Boys anders als Staffel 1.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser zu The Boys Staffel 2 anschauen

The Boys - S02 Teaser (English) HD

Die 2. Staffel The Boys erscheint überwiegend im Wochentakt

Mit einer neuen Pressemitteilung kündigte Amazon auch nochmal für Deutschland an, dass die 2. Staffel von The Boys am 4. September 2020 in der englischen Originalversion sowie deutschen Synchronfassung startet. Verfügbar werden aber zunächst nur die ersten drei Episoden sein.

Für Prime-Mitglieder folgt danach jeden Freitag eine neue Episode, bis das Finale der insgesamt 8 Folgen umfassenden 2. Staffel dann am 9. Oktober 2020 veröffentlicht wird. Während alle Folgen der 1. Staffel von The Boys noch auf einen Schlag zum Streamen veröffentlicht wurden, müssen Fans diesmal geduldiger sein oder einige Wochen warten, bis die Staffel dann komplett bei Amazon Prime Video verfügbar ist.

Darum geht es in der 2. Staffel The Boys

Zu Beginn der 2. Staffel von The Boys sind die Jungs auf der Flucht vor dem Gesetz, wobei sie von den Helden gejagt werden. Einige von ihnen tauchen unter, während Butcher (Karl Urban) spurlos verschwunden. Auf der Seite der brutalen Helden sorgt währenddessen das neue Mitglied Stormfront (Aya Cash) für Chaos. Vor allem für die Machtposition von Homelander (Antony Starr) wird die Superheldin zur Bedrohung.

