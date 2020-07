The Boys: Erster Trailer zu Staffel 2 auf Amazon ist extrem brutal und eklig

Wir haben den ersten Trailer zur Superhelden-Serie The Boys auf Amazon für euch. Fans sollten sich den Starttermin Anfang September dick im Kalender notieren.

Ab dem 4. September 2020 wird es neue Folgen rund um die brutalen Superhelden aus The Boys auf Amazon Prime geben. Und wie wir in dem gerade erschienenen Trailer sehen können, geht es genauso brutal weiter wie in der 1. Staffel. Im obigen Player könnt ihr euch den deutschen Trailer anschauen, weiter unten im Text folgt die englische Version.



Es sind wieder alle Superhelden-Jäger mit an Bord. Allerdings sind sie nun der Öffentlichkeit bekannt und werden von Homelander (Antony Starr) gejagt. Der Boss der Superhelden ist genauso perfide wie in der 1. Staffel und Butcher (Karl Urban) ist ihm ein Dorn im Auge. Der kommt weiterhin mit flotten, nicht ganz jugendfreien Sprüchen daher. Wir dürfen gespannt sein, was sich die beiden Parteien in der 2. Staffel alles an den Kopf werfen.



Schaut auf den englischsprachigen Trailer zu The Boys

The Boys - S02 Teaser Trailer (English) HD

Änderungen zur 1. Staffel von The Boys

Mittlerweile haben wir uns an das Bingen gewöhnt, ebenso an die Veröffentlichung aller Episoden im Stück - so wie es auch noch bei der 1. Staffel von Amazons Superhelden-Serie der Fall war. Das wird bei der 2. Staffel anders sein.

Sie erscheint am 4. September 2020 in der englischen Originalversion sowie in der deutschen Synchronfassung. Allerdings werden zunächst nur die ersten drei Episoden zur Verfügung gestellt. Für Prime-Mitglieder folgt danach jeden Freitag eine neue Episode, bis das Finale der insgesamt 8 Folgen umfassenden 2. Staffel dann am 9. Oktober 2020 veröffentlicht wird.

Was erwartet ihr von der 2. Staffel von The Boys? Gefällt euch der Trailer zu den Superhelden von Amazon?