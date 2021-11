Nerviger Witz im neuen Spider-Man: Hoffentlich zerstört No Way Home nicht einen der besten Marvel-Schurken

Der neue Trailer zur Spider-Man: No Way Home bringt zahlreiche alte Marvel-Schurken zurück. Besonders eine Szene mit Doc Ock ist jedoch sehr unglücklich geraten.

Spider-Man: No Way Home wartet mit ein paar der aufregendsten Dinge auf, die das Marvel Cinematic Universe in den vergangenen Jahren zu bieten hatte. Neben der Aussicht auf ein abgefahrenes Multiversums-Abenteuer gehört dazu die Rückkehr altbekannter Figuren aus den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Alle Black Friday-Angebote bei Amazon Zu Amazon Jetzt sichern

Der zweite Trailer zu No Way Home zeigt uns mehr von den Bösewichten. Doc Ock, Green Goblin und Sandman tauchen aus der Maguire-Ära auf. Lizard und Electro schauen aus den Garfield-Universum vorbei. Das ist cool. Eine Szene lässt jedoch Schlimmes befürchten. Es handelt sich um den Witz, der auf die Kosten von Doc Ock geht.

Spider-Man: No Way Home macht sich über Doc Ock lustig

Die ersten Doc Ock-Momente im neuen Spider-Man-Trailer sorgen für Gänsehaut. Der von Alfred Molina verkörperte Gegenspieler taucht auf einem Highway auf. "Du bist nicht Peter Parker", sagt er zu Tom Hollands Version der Figur. Doch dann folgt ein mehr als unpassender Witz, wie auch Yves in seiner Trailer-Besprechung kritisiert.

Hier könnt ihr euch Yves' Trailer-Analyse zu No Way Home anschauen:

Spider-Man: No Way Home - Meine Gedanken zum neuen Trailer mit Green Goblin, Doc Ock und Co.

Die neue Spidey-Generation macht sich über den Namen des alten Schurken, Doctor Octavius, lustig, der daraufhin bedröppelt in der Dunkelheit steht. Einmal mehr beweist das MCU schlechtes Timing für seinen Humor: Durch flache Witze werden dramatische Momente unglücklich gebrochen und ihrer Ausdruckskraft beraubt.

Der Doc Ock-Witz deutet auf ein altes MCU-Problem hin

Nichts versucht das MCU so sehr zu vermeiden wie Konsequenzen – und das fängt mit diesen Gags an, die von Anfang an relativieren. Humor an sich ist gar kein Problem. Molinas Auftritt in Spider-Man 2 von Sam Raimi ist das beste Bespiel dafür, wie ein Bösewicht bedrohlich und spielerisch zugleich in Szene gesetzt werden kann.

Der No Way Home-Trailer wirkt aber mehr, als würde der neue Spider-Man-Film den faszinierenden und kantigen Widersacher in die mutlose MCU-Schablone pressen, ohne sich der wahren Stärke und Reizen der Figur im Klaren zu sein. Bleibt zu hoffen, dass der Trailer an diesem Punkt einen falschen Eindruck erweckt.

Spider-Man: No Way Home startet am 15. Dezember 2021 in den Kinos.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erhofft ihr euch von der Doc Ock-Rückkehr in No Way Home?