Netflix adaptiert beliebtes Action-Game – der John Wick-Macher steckt dahinter

Bei Netflix arbeitet man an einer Filmadaption des Action-Videospiels Sifu. Niemand Geringeres als John Wick-Macher Chad Stahelski ist im Team.

Mit den erfolgreichen Sonic-Filmen und Serien wie The Last of Us scheinen Videospieladaptionen so erfolgreich wie nie zu sein. Das hat man auch bei Netflix auf dem Schirm, die dem Beat 'em Up-Game Sifu aus dem Hause Sloclap die Spielfilmbehandlung verpassen wollen.

Laut Deadline ist neben Drehbuchautor T.S. Nowlin (Maze Runner) nun auch der Stunt- und Action-Experte Chad Stahelski im Team, den man vor allem für die John Wick-Reihe mit Keanu Reeves kennt. Seine Produktionsfirma 87Eleven Entertainment hat sich dem Projekt angeschlossen.

Sifu: Die Netflix-Videospieladaption mit ordentlich Wumms dahinter

Aber worum geht es in Sifu überhaupt, fragt ihr euch? Das Game ist im modernen China angesiedelt und dreht sich um den Schützling eines Martial-Arts-Meisters, der sich für den Mord an seinem Mentor rächen will. Dank eines magischen Amuletts kann er dabei nicht sterben, altert aber bei jeder Wiederbelebung, was ihm nach zu vielen Versuchen zum Verhängnis werden kann.

Sifu/Shifu ist der chinesische Begriff für Experte, Meister oder Lehrer, besonders im Bereich der Kampfkünste. Das Videospiel dieses Titels erschien 2022 für mehrere Konsolen und den PC und hat bei Steam eine Bewertung von "Sehr positiv".

Ob und wie sehr Wick-Macher Stahelski auch persönlich in das Sifu-Netflix-Projekt involviert sein wird, ist noch nicht ganz raus. Allein in diesem Jahr erwarten uns noch zwei weitere Projekte mit ihm als Producer im Sattel: das Wick-Spin-off From the World of John Wick: Ballerina und Nobody 2 mit Bob Odenkirk.

Podcast: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

John Wick-Fans träumen natürlich auch von John Wick: Kapitel 5, doch bis und falls das auf der Leinwand landet, wird noch viel Zeit vergehen. Vorher hat Chad Stahelski auch noch die Highlander-Auflage auf dem Teller.

