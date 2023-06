Netflix ändert Sinnlos-Regel und das hat bizarre Folgen: Plötzlich steht Wednesday bei den erfolgreichsten Serien aller Zeiten vor Stranger Things

Welche Netflix-Serien wirklich beliebt sind, war bisher schwer nachzuvollziehen. Der Streaming-Dienst wirft nun seine Mess-Methode um und löst damit einen Machtwechsel aus.

Seit einiger Zeit könnt ihr auf der Startseite von Netflix zwei Chart-Tabellen sehen: die Top 10 der beliebtesten Filme und die Top 10 der beliebtesten Serien in Deutschland. Diese Listen bieten einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Streaming-Dienstes. Was ist beliebt? Was ist erfolgreich? Was aus dem riesigen Content-Ozean wird wirklich geschaut?

Das ist auch durchaus interessant und nützlich. Die Methode jedoch, mit der Netflix diese Charts berechnete, war von Beginn an umstritten. Jetzt ändert der Streaming-Dienst eine kleine Regel innerhalb der Messtechnik – mit großen Auswirkungen.

Einfach erklärt: Wie Netflix ab jetzt die erfolgreichsten Filme und Serien bestimmt

Bisher landete die Serie auf Platz 1, von der die meisten Stunden geschaut wurden. Lange Filme und vor allem lange Serien profitierten davon. Denn: Je länger die Serie, desto mehr Stunden müsst ihr schauen, um das Finale zu erleben.



Ab sofort teilt Netflix die insgesamt von einer Staffel geschauten Stunden durch die Gesamtlaufzeit der Staffel, berichtet Deadline . Davon profitieren nun kürzere Serien, die aber von mehr Menschen geschaut wurden.



Das Ergebnis: Die ewige Rangliste der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten wird ordentlich durchgeschüttelt. Lange Serien fallen zurück, kürzere schieben sich nach vorne.



Warum ist diese Messmethode besser? Die Masse geschauter Stunden war eine viel zu grobe Kennzahl, um echtes Interesse auszudrücken. Was soll man sich unter 1.718.800.000 geschauten Stunden für Wednesday schon vorstellen? Mit der neuen Messmethode erweitert Netflix die Statistik um eine weitere Dimension. Die Zahl 252.100.000 hat zwar ein paar Ziffern weniger, aber sie drückt jetzt komplette "Views" aus. Eine immer noch nicht perfekte, aber viel prägnantere Untersuchung von Publikums-Interesse.

Falls euch das noch nicht genug Mathe war, schauen wir uns das jetzt genauer am Beispiel Stranger Things/Wednesday an.

Wednesday steht jetzt vor Stranger Things, aber eine Serie bleibt unantastbar

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown bewertet die neue Regel vielleicht etwas anders. Denn durch die Anpassung fällt ihre Serie im ewigen Ranking der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien hinter Wednesday zurück. Und das ist kein Wunder.



Netflix Die erfolgreichsten englischen Netflix-Serien

Wednesday Staffel 1 ist 6 Stunden und 49 Minuten lang

Stranger Things Staffel 4 kommt auf eine fast doppelt so hohe Laufzeit und lag mit 1.838.000.000 geschauten Stunden folgerichtig auf Platz 1 vor Wednesday

Wednesday kam auf 1.718.800.000 geschaute Stunden, also nur etwas weniger als Stranger Things 4

Wednesday schaffte diese Stundenmasse aber mit einer viel kürzeren Laufzeit

Heißt: Viel mehr Menschen haben Wednesday geschaut als Stranger Things (oder häufiger)

Für Platz 1 im Ranking aller Netflix-Serien, also auch der nicht-englischsprachigen, reicht es für Wednesday allerdings nicht. Hier steht nach wie vor Squid Game:

Die erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten

Platz 1: Squid Game mit 265.200.000 Views

Platz 2: Wednesday mit 252.100.000 Views

Platz 3: Stranger Things Staffel 4 mit 140.700.000 Views

Zusätzlich vergrößerte Netflix übrigens das Zeitfenster für die Messungen. Bisher lag es bei 28 Tagen. Jetzt werden auch Zugriffe eingerechnet, die bis zum 91. Tag nach Veröffentlichung einer Serie erfolgten.

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?