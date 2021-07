Netflix-Alarm: Einer der besten Science-Fiction-Filme mit Will Smith verschwindet bald

Will Smith ist Science-Fiction-Experte. Netflix wirft in Kürze einen Sci-Fi-Film raus, in dem all seine Stärken zum Tragen kommen. Aber noch habt ihr Zeit ...

Science-Fiction ist wahrscheinlich das Lieblingsgenre von Will Smith. Indepedence Day, I, Robot, I Am Legend, Gemini Man: Immer wieder treibt der Superstar sich in futuristischen Settings rum. Eins der absoluten Prunkstücke von Will Smith – nicht im Genre sondern, in seiner gesamten Filmographie – könnt ihr nur noch 2 Wochen bei Netflix streamen.

Men in Black 1 verschwindet am Montag den 9. August bei Netflix.

Sci-Fi bei Netflix: Warum Men in Black der ultimative Will Smith-Film ist

Men in Black aus dem Jahr 1997 war Smiths dritter erfolgreicher Blockbuster in Serie, nachdem zuvor schon Bad Boys und Indepedence Day an den Kinokassen durchgeschlagen hatten. Die Marke Will Smith wurde mit dem Alien-Abenteuer markanter und reifte zur Endform. Hollywood hatte verstanden, in welcher Art Film das Charisma und das Comedy-Talent des Darstellers am besten zum Ausdruck kommen: In unterhaltsamen Action-Blockbustern.

Die Rolle in Men in Black passt dem Darsteller entsprechend wie der maßgeschneiderte Anzug, den sein Agent J im Film trägt. Smith stellt den steifen Laden der Men in Black-Agentur auf den Kopf, reagiert lässig auf Gefahren und eklige Aliens, ohne den grundsätzlichen Ernst des Films komplett zu unterlaufen. Das Drehbuch schreibt ihm Zitate und Szenen für die Ewigkeit. Außerdem performt er den Abspann-Song, der fast genauso bekannt ist wie der Film.

