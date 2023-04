Netflix-Alarm: Serie mit How I Met Your Mother-Star verschwindet in 3 Tagen (!) überraschend von der Plattform

Netflix wirft in 3 Tagen eine neue Serie mit How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris aus dem Programm. Staffel 2 soll an anderer Stelle erscheinen.

ist eine Wucht. Der Uncoupled mit How I Met Your Mother-Star: Staffel 2 kommt nicht zu Netflix Neil Patrick Harris ist eine Wucht. Der How I Met Your Mother -Star feierte zuletzt nicht nur in Matrix Resurrections einen grandiosen Auftritt, sondern spielte auch in der Netflix-Serie Uncoupled die Hauptrolle. Jetzt wirft der Streamer das Format allerdings überraschend aus dem Programm. Netflix wird die Serie zum 30. April 2023 aus dem Programm nehmen. In Uncoupled spielt Harris einen queeren New Yorker in seinen 50ern, der sich nach der überraschenden Trennung von seinem Partner erneut ins Dating-Leben des Big Apple stürzt. Netflix setzte Uncoupled bereits Mitte Januar ab. Gründe wurden nicht genannt, vermutlich erreichte die Serie schlicht nicht die gewünschten Publikumszahlen. Dass sie nun so plötzlich aus dem Angebot des Streamers verschwindet, könnte mit dem Streamer-Wechsel der Serie zu tun haben: Laut Deadline wird es eine zweite Staffel geben, die allerdings auf Paramount+ erscheinen soll. Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer * Wann kommt die zweite Staffel Uncoupled mit Neil Patrick Harris? Wann genau es Uncoupled-Nachschub gibt, ist derzeit noch nicht klar. In Anbetracht des gegenwärtigen Produktionsstandes könnten wir uns einen Start Anfang 2024 vorstellen. Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.