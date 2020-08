Netflix-Antwort auf Avengers: Neuer Superhelden-Film aus Deutschland kommt bald

Anfang September bringt Netflix seine deutsche Antwort auf Superhelden-Filme à la Marvel. Schaut bei uns den Trailer zu Freaks, in dem Superkräfte außer Kontrolle geraten.

Am kommenden Freitag veröffentlicht Netflix mit dem starbesetzten Project Power einen neuen Action-Blockbuster, in dem Superkräfte im Mittelpunkt der Handlung stehen. Nur wenige Wochen danach legt der Streamingdienst schon nach und bringt mit Freaks eine Art deutsche Antwort auf Avengers, X-Men & Co.

Zu der ZDF-Koproduktion, die mit deutschen Stars wie Tim Oliver Schultz und Wotan Wilke Möhring aufwartet, ist jetzt ein erster Trailer erschienen. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt oben im Player und etwas weiter unten anschauen.

Darum geht's im deutschen Netflix-Superheldenfilm Freaks

Freaks handelt von Wendy (Cornelia Gröschel), eine junge Frau und Mutter aus der Vorstadt. Ihr gewöhnliches Leben mit Mann und Kind wird allerdings komplett auf den Kopf gestellt, als sie merkt, dass sie Superkräfte besitzt.

Bisher wurden ihre Fähigkeiten durch Medikamente jahrelang unterdrückt. Zusammen mit zwei Gleichgesinnten (Tim Oliver Schultz und Wotan Wilke Möhring) will Wendy für das Gute kämpfen. Schnell stößt das Trio dabei auf Widerstand und muss nach einer gescheiterten Tat feststellen, dass die größte Gefahr womöglich von ihnen selbst ausgeht.



Hier könnt ihr euch den Trailer zu Freaks anschauen

Freaks - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

In Deutschland steht Freaks Abonnenten ab dem 2. September 2020 bei Netflix als Stream zur Verfügung. Wer weiß, womöglich erwartet uns hier ein ganz neues, deutsches Superhelden-Franchise abseits großer Marken wie Marvel, DC & Co.?

Wie findet ihr den Trailer zu Netflix' Freaks?