Netflix beendet riesiges Serien-Universum – aber die letzte Folge treibt Fans in den Wahnsinn

Netflix beendet das extrem beliebte Historien-Universum, das vor 11 Jahren mit Vikings startete. In der allerletzten Folge erzürnt die Serie ihre Fans gewaltig.

Die Deutschen haben seit ein paar Tagen eine neue Lieblingsserie bei Netflix und sie heißt Vikings: Valhalla. Der Vikings-Ableger kletterte beim Streaming-Dienst schnell auf Platz 1 der Serien-Charts und sowohl viele Fans als auch die Kritiken sind der Staffel überwiegend wohlgesonnen. Doch die letzte Folge treibt einige auf die Palme.



Netflix schließt das Vikings-Universum ab – endet aber viel zu offen

Mit Vikings: Valhalla geht nicht nur die Serie in der 3. Staffel zu Ende – die Serie beendet das gesamte Vikings-Universum. 2011 startete die Mutterserie mit den heute ikonischen Hauptfiguren Ragnar (Travis Fimmel) und Lagertha (Katheryn Winnick). Vikings lief 6 Staffeln lang, Valhalla nur 3 Staffeln und es ist das einzige Spin-off des extrem erfolgreichen Historien-Epos. Seit dem 11. Juli sind die allerletzten Folgen da.

Die losen Enden in Vikings: Vahalla Staffel 3: Im Finale von folgen wir ein letztes Mal den drei Spin-off-Hauptfiguren. Das sind die beiden Geschwister Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) und Leif Eriksson (Sam Corlett) sowie Harald Sigurdsson (Leo Suter).



Freydis macht sich im Serien-Finale ohne Harald auf den Weg zum gemeinsamen Sohn, jedoch sehen wir keine Wiedervereinigung von Freydis und Sohnemann. Harald setzt sich am Ende auf dem Königsthron durch – seine Story endet also zumindest an einem wichtigen Punkt. Aber weder lernt Harald sein Kind kennen, noch kann er den Konflikt mit Erik abschließen.

Netflix Harald wird gekrönt in Vikings: Valhalla

"Alle Enden hängen in der Luft" schreibt ein Fan im offiziellen Diskussions-Thread zum Serienfinale bei Reddit . Ein anderes Reddit-Mitglied fasst die Enttäuschung zusammen:

Sie hätten wirklich nur eine Episode mehr machen müssen, um Freydis mit ihrem Sohn und Stigr zu vereinen, für eine letzte Konfrontation mit Erik, dem Roten und um Kanada mit Leif zu entdecken. [...] Alles lief darauf hinaus und dann war es einfach vorbei.

Vor allem Leifs Geschichte bleibt hinter den Erwartungen der Fans zurück.

Leifs fehlendes Ende treibt Vikings: Valhalla-Fans komplett auf die Palme

Leifs fehlendes Ende sticht besonders ins Auge. Viele Fans sind schon zu Beginn mit der Erwartung in die Serie gegangen, ihn am Ende in Neufundland stehen zu sehen. Denn Leif Erikson ist von allen Charakteren in der Serie vermutlich der auch heute noch berühmteste – sein historisches Vorbild war der erste Europäer auf amerikanischem Festland, dem heutigen Neufundland in Kanada.

Netflix Freydis und Leif am Ende von Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla scheint darauf hinauszulaufen, spart es am Ende aber komplett aus. Wir sehen Leif lediglich in Europa in ein Boot steigen. Ein Reddit-Mitglied ist maßlos enttäuscht:

Alles, was ich sehen wollte, war, dass sie nach Neufundland kommen. Die gesamte Serie bereitet das vor. Sie haben nichtmal eine kurze Einstellung gezeigt von einem netten, grün bewaldeten Ufer in der Ferne. Ich wurde beraubt. Schlechtestes Serien-Ende überhaupt.

Im Diskussions-Thread bei Reddit speziell zur finalen Folge bedauern einige Fans ebenfalls das in ihren Augen nicht eingelöste Versprechen. Viele schreiben, dass die Staffel wirklich gut wäre, aber viel zu früh endet. Ein Fan meint:

Das Ende war schrecklich. Ich liebe den Rest der Serie, aber ich bin so enttäuscht davon, wie es mit Leif und Freydis zu Ende geht.

Viele waren darauf eingestellt, sich mit Leif und dem "Goldenen Land" vom Vikings-Universum zu verabschieden. Da keine weiteren Vikings-Serien geplant sind und Valhalla vorerst der Abschluss des extrem beliebten Serien-Universums ist, wirkt die Enttäuschung noch bitterer. Vielleicht spendiert Netflix wie bei der Wikinger:innen-Saga The Last Kingdom noch einen abschließenden Film, aber bisher gibt es dafür keine Hinweise.