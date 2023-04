Netflix beendet Serie nach 2 Staffeln, deren Star scharfe Kritik übte: "Ich werde nie wieder für Netflix arbeiten"

Nach 1899, Der junge Wallander und Uncoupled hat Netflix eine weitere Serie abgesetzt: Sex/Life. Zuvor kritisierte die Hauptdarstellerin Sarah Shahi die Produktion.

Netflix macht in letzter Zeit besonders mit der Absetzung von Serien von sich Reden. Der Streaming-Dienst hat 2023 schon 10 Serien für beendet erklärt, und das nicht immer im Einvernehmen mit den Kreativen. Pünktlich zu Ostern erreicht uns die nächste Absetzungs-Nachricht für eine Serie, die nicht gerade klassische Feiertags-Unterhaltung bereithält.

Sex/Life Staffel 3 kommt nicht, Netflix zieht den Stecker

Die Dramödie Sex/Life wurde nach der 2. Staffel abgesetzt, wie die Branchenseite Deadline bestätigt hat. Laut Netflix sei die Serie in der 2. Season zu einem natürlichen Ende gekommen, mit Happy Ends für wichtige Figuren des Ensembles. Ob Schöpferin Stacy Rukeyser diese Einschätzung teilt, ist allerdings unklar. Erst Ende März hatte sie in einem Tweet bezüglich einer 3. Staffel geschrieben, sie wisse nicht, ob es eine 3. Staffel geben werde.

Sarah Shahi und Adam Demos

Laut Deadline fällt die Entscheidung mit einer beruflichen "Neuorientierung" von Hauptdarstellerin Sarah Shahi zusammen. Sie wurde nämlich in der Pilotfolge der neuen Serie von Charmed-Boss Joey Falco besetzt. Sollte diese als Serie bestellt werden, würde das langfristig zu Terminproblemen führen. Ob Shahi für eine 3. Staffel zurückgekehrt wäre, bleibt jedoch angesichts ihrer jüngsten Aussagen fraglich.

Hauptdarstellerin Sarah Shahi kritisierte die 2. Staffel

Am 4. April war Shahi zu Gast im Not Skinny But Not Fat-Podcast (via Variety ) und übte darin offen Kritik an der Produktion von Sex/Life und der Qualität der 2 Staffel:

[...] Ich hatte definitiv nicht die Unterstützung von meinen Kolleg:innen in der Show, die ich bei der 1. Staffel hatte. Es wurde für mich eine ganz andere Erfahrung und ich scheue mich nicht, das auszusprechen.

Shahi hatte nach eigenen Aussagen Probleme mit den Drehbüchern der 2. Staffel und war enttäuscht darüber, dass ihr Co-Star und Lebensgefährte Adam Demos kaum darin vorkam. Zusammenfassend sagte sie:

Ich werde nie wieder für Netflix arbeiten, nachdem ich das alles gesagt habe, aber ich kann nicht lügen.

Falls ihr mehr über die Hintergründe von Netflix-Absetzungen erfahren wollt, könnt ihr diese Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber hören:

Worum geht es in der Serie?

Sarah Shahi spielt Billie Connelly, eine Hausfrau und Mutter, die in einer Vorstadt im US-Bundesstaat Connecticut lebt und mit dem liebevollen Cooper (Mike Vogel) verheiratet ist. Vor ihrer Ehe mit Cooper lebte sie in New York City und erlebte dort eine wilde Zeit, die nun vergangen ist.

Billie ist erschöpft von ihren Pflichten als Mutter zweier junger Kinder und sehnt sich nach ihrem vergangenen Leben. Daher beginnt sie ein Tagebuch zu schreiben und fantasiert darin über ihre leidenschaftlichen Erlebnisse mit ihrem Ex-Freund Brad (Adam Demos), über den sie nie hinweg gekommen ist.

Meinung zur Serie: Gegen diese absurde Erotik-Serie ist 365 Tage oscarreif

Billie verliert sich mehr und mehr in den Erinnerungen an ihre Vergangenheit und fragt sich, wie ihr Leben an diesen Punkt gekommen ist. Doch dann findet ihr Mann das Tagebuch und für Billie ergibt sich eine Chance, ihr Leben und ihre Ehe in neue Bahnen zu lenken.

Die beiden verbliebenen Staffeln von Sex/Life streamen bei Netflix.