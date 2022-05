Netflix bringt größten How I Met Your Mother-Star zurück: Erster Trailer zur neuen Comedy-Serie

Einer der liebsten How I Met Your Mother-Stars kehrt auf Netflix zur Comedy zurück. Sein neuer Auftritt und einiges mit der alten Rolle gemein.

Neil Patrick Harris spielte als Aufreißer Barney Stinson die wohl ikonischsten How I Met Your Mother-Figur. Auf Netflix ist er bald endlich wieder in einer Comedy-Rolle zu sehen. Und die ist in der Serie Uncoupled sowohl ähnlich wie ganz anders als seine große Durchbruchs-Figur. Das zeigt der erste Trailer.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Uncoupled an:

Uncoupled - S01 Teaser Trailer (English) HD

How I Met Your Mother-Star feiert Netflix-Auftritt in neuer Comedy-Serie

Denn dort begibt sich Michael (Harris) ebenfalls auf die Suche nach Liebe. Auf die eines anderen Mannes. Nach 17 Jahren wurde er nämlich von seinem Ehegatten verlassen. Trotz der herben Enttäuschung findet er unverhofft Gefallen am Single-Dasein im abenteuerlichen New York.

Netflix gibt Harris damit Gelegenheit, sein beachtliches Comedy-Talent voll auszufahren. Er konnte in den letzten Jahren aber auch in ernsten Rollen vollends überzeugen. So hatte er etwa in David Finchers Gone Girl - Das perfekte Opfer einen verstörenden Auftritt. In Matrix Resurrections war er zuletzt im Kino zu sehen.

Nach dem Trailer: Wann kommt Uncoupled mit Neil Patrick Harris zu Netflix?

Die Comedy-Serie Uncoupled startet am 29. Juli 2022 auf Netflix. Die erste Staffel soll acht Folgen umfassen. Zur Besetzung gehört unter anderem auch Tuc Watkins (Desperate Housewives).

Freut ihr euch auf Neil Patrick Harris' neue Comedy-Rolle?