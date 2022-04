Netflix bringt in den nächsten Monaten 18 (!) Film-Highlights: Blockbuster mit Chris Evans und Chris Hemsworth

Netflix hat eine Vorschau für seine Film-Highlights im Sommer veröffentlicht. Wir stellen euch eine Auswahl der aufregendsten Titel mit Stars wie Chris Evans und Chris Hemsworth vor.

In den kommenden Monaten will Netflix seine Abonnent:innen mit einer großen Auswahl an Highlight-Filmen verwöhnen. Dazu hat der Streamingdienst eine Übersicht mit Startdaten veröffentlicht, die kommende Top-Titel mit Stars wie Chris Hemsworth, Chris Evans, Adam Sandler, Mark Wahlberg, Jennifer Lopez und Dakota Johnson teast. Wir haben eine Auswahl der Highlights aus dem kommenden Netflix-Sommerprogramm mit den Startterminen für euch.

Netflix-Filmhighlights im Mai

Because of you - 6. Mai

Ein MordsTeam ermittelt wieder - 6. Mai

Senior Year - 13. Mai

A Perfect Pairing - 19. Mai



Netflix-Filmhighlights im Juni

Interceptor - 3. Juni

Hustle - 8. Juni

Der Spinnenkopf - 17. Juni



Schaut hier noch den Trailer mit Netflix' großer Filmvorschau:

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Netflix-Filmhighlights im Juli

Netflix-Filmhighlights im August

Weitere Netflix-Filmhighlights im Sommer

Buba: Er war einmal



Carter



Für Jojo



Love in the Villa - 1. September



