Netflix bringt Sci-Fi-Spektakel mit 333 Stockwerken Schrecken zurück: Neuer Trailer zu Der Schacht 2

Der Schacht gilt noch heute als einer von Netflix' besten Sci-Fi-Filmen. In Kürze wird er mit Der Schacht 2 fortgesetzt. Ein neuer Trailer entfesselt jetzt eine neue Ebene des Grauens.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Der Schacht an:

Der Schacht 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Der Schacht 2 erschüttert ein Bürgerkrieg das Sci-Fi-Gefängnis

Der Schacht war 2020 ein Netflix-Phänomen: Vielen Sci-Fi-Fans gefiel die grausige Zukunftsvision eines Gefängnisses, in dem Häftlinge durch eine schwebende Plattform mit Essen beliefert werden. Doch in dem Hochhauskomplex werden die Ebenen nacheinander bedient - und die oberen schlagen sich auf Kosten der unteren die Bäuche voll. Das Sequel Der Schacht 2 hat jetzt

Ähnlich wie der Kampf von Goreng (Ivan Masagué) im Vorgänger dreht sich auch Der Schacht 2 um einen Verteilungskrieg: Zunächst scheinen sich die Häftlinge an eine simple Regel zu halten: Alle essen, was sie bestellt haben. Doch als immer mehr von ihnen die Regel brechen, soll eine mysteriöse Gestalt mit "Terror" in den 333 Stockwerken für Ordnung sorgen.

Dem Trailer nach zu urteilen kehrt der Protagonist des ersten Teils nicht zurück. Dennoch wird es für manche ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern geben: Vor der Kamera sind unter anderem Hovik Keuchkerian (Haus des Geldes) und Milena Smit (Parallele Mütter) zu sehen.

Wann kommt Der Schacht 2 zu Netflix?

Der Schacht 2 soll am 4. Oktober 2024 auf Netflix erscheinen. Galder Gaztelu-Urrutia führt erneut Regie. Ob der Film zeitlich vor oder nach den Geschehnissen des Vorgängers spielt, ist bisher nicht bekannt.

Podcast: 10 starke Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Ob Science-Fiction, Fantasy oder wahre Geschichten: 10 vielversprechende Netflix-Filme hat der Streamer sich für das Ende des Jahres 2024 aufgespart und wir stellen sie euch vor:

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington bis zum Regie-Debüt von Anna Kendrick über Dating-Show-Serienkiller; von harten Action-Spektakeln bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.