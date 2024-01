Netflix entfesselt Bürgerkrieg im Jahr 2044: Neuer Sci-Fi-Actionfilm zeigt ab heute, wie Mad Max in der Großstadt aussieht

Ab heute gibt es den Sci-Fi-Film The Kitchen auf Netflix zu streamen. Viele Kritiker:innen feiern die Mischung aus rasanter Mad Max-Action und einem bürgerkriegsähnlichen Setting schon jetzt.

Wilde Motorradbanden terrorisieren die Straßen im Max Max-Stil, während gepanzerte Polizisten ein ganzes Viertel in einen brutalen Kriegsschauplatz verwandeln. Das verspricht das Sci-Fi-Drama The Kitchen. Ab heute gibt es die actionreiche Dystopie auf Netflix zu streamen.

Jetzt bei Netflix: Sci-Fi-Drama mit Mad Max-Action zeigt das finstere London der Zukunft

The Kitchen dreht sich um Izi (Kane Robinson), der mit Tausenden anderen im Londoner Slum The Kitchen wohnt. Sein Job als Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens soll ihm den Umzug in ein schöneres Viertel ermöglichen. Im Chaos zwischen Motorradgangs und Attacken der Polizei trifft er auf den jungen Benji (Jedaiah Bannerman), der seine Perspektive völlig verändert.

The Kitchen verspricht, harte Großstadt-Action mit einem packenden Sozialdrama zu verbinden. Inszeniert wurde der Film von Kibwe Tavares und Daniel Kaluuya (Get Out). Beide feiern mit dem Sci-Fi-Drama ihr Spielfilm-Regiedebüt.

Zum ersten Mal war The Kitchen bereits beim BFI London Film Festival im Oktober 2023 zu sehen. Wie Metacritic zeigt, fiel die Reaktion vieler Kritiker:innen überdurchschnittlich positiv aus. Eine "erstaunliche und voll verwirklichte Leistung von zwei Regiedebütanten", schrieb etwa die Associated Press .

