Netflix setzt vergessenen Sci-Fi-Film nach 4 Jahren fort: Das Sequel startet schon in 6 Wochen

Ein Sci-Fi-Actioner, der als gefeierter YouTube-Kurzfilm seinen ungewöhnlichen Anfang nahm und dank Fans eine Spielfilm-Version erhielt, bekommt von Netflix jetzt ein Sequel, das schon nächsten Monat startet.

Zu den 37 spannendsten Sci-Fi-Filmen, die 2024 starten, gehört auch eine Fortsetzung, die nach über vier Jahren Pause bei Netflix eine Fortsetzung erhält: Code 8 Part II setzt den düsteren Sci-Fi-Actioner Code 8 fort und verriet jetzt zusammen mit neuen Einblicken sein Startdatum im Februar.

Code 8 ist zurück: Netflix' Sci-Fi-Sequel geht mit Elektroschocks gegen Polizeigewalt und Roboter vor

Wie Entertainment Weekly berichtet, ist der Netflix-Start des vor zwei Monaten überraschend angekündigten Code 8-Sequels nicht einmal mehr sechs Wochen entfernt. Im ersten Teil lernten wir eine Welt kennen, in der vier Prozent aller Menschen eine übernatürliche Begabung besitzen und dafür von ihrem Mitmenschen ausgestoßen und angefeindet werden.

Auch der am Existenzminimum lebende Elektriker Connor Reed (Robbie Amell) besaß solche geheimen Kräfte. Um seiner kranken Mutter zu helfen, stellte er seine Elektro-Gabe schließlich in den Dienst des telekinetischen Kriminellen Garrett Kelton (Stephen Amell), der ihn mit fatalen Folgen für einen Banküberfall rekrutierte.

Code 8: Part II gab nun erste Bild-Einblicke und auch die Handlung der Netflix-Fortsetzung bekannt, in der die Roboter-Ordnungshüter (und -Hunde) erneut nicht fehlen dürfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Teil 2 von Code 8 führt die beiden Amell-Cousins in ihren alten Rollen abermals im fiktionalen Lincoln City zusammen. Hier kämpft eine Jugendliche mit besonderen Kräften um Gerechtigkeit für ihren ermordeten Bruder, der korrupten Polizisten zum Opfer fiel. Als einzige Zeugin landet auch sie auf der Abschussliste und wendet sich Hilfe suchend an Connor und Garrett. Doch das Netflix-Poster verrät bereits: "Macht korrumpiert".



Der kanadische Sci-Fi-Film Code 8 war 2019 auf Grundlage eines gefeierten Kurzfilms aus dem Jahr 2016 (ebenfalls mit dem Titel Code 8) entstanden. Eine anschließende Crowdfunding-Kampagne stieß die Spielfilm-Umsetzung an. Teil 2 lag hingegen diesmal ganz in der Hand von Netflix.

Wann startet die Sci-Fi-Fortsetzung Code 8: Part II bei Netflix?

Das Sequel zu Code 8 soll am Mittwoch, dem 28. Februar 2024 bei Netflix veröffentlicht werden. Das sind fast genau vier Jahre und einen Monat, nachdem Code 8 bei uns in Deutschland (am 30. Januar 2020) auf DVD erschienen war. Seine Premiere hatte der erste Film im Oktober 2019 auf dem Filmfestival von Sitges gefeiert.

Code 8, Teil 1, könnt ihr aktuell im Stream nur leihen oder kaufen, z.B. bei Amazon *.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.