Netflix-Film Im Westen nichts Neues entfesselt im Trailer den Horror des Ersten Weltkriegs – viele deutsche Stars dabei

Netflix liefert zum gefeierten Roman Im Westen nichts Neues bald eine dritte Film-Adaption ab. Der Horror von 1917 ist im ersten Trailer bereits spürbar.

Mit Im Westen nichts Neues wird einer der berühmtesten deutschen Romane des 20. Jahrhunderts von Netflix neu verfilmt. Im ersten Trailer wird das Grauen des Ersten Weltkriegs spürbar, das Soldaten wie Paul Bäumer (Felix Kammerer) und Kat (Albrecht Schuch) durchleiden müssen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Im Westen nichts Neues an:

All Quiet on the Western Front Official Teaser Netflix

Netflix legt im Westen nichts Neues mit Marvel-Star Daniel Brühl wieder auf

Der Film von Edward Berger (All My Loving) wird in manchen Hinsichten vom Buch abweichen. So zeigt er das Schicksal der Front-Soldaten im Krieg, berichtet aber offenbar auch von der Bemühungen deutscher Politiker wie Matthias Erzberger (Daniel Brühl), die in der Vorlage nicht beschrieben werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Roman von Erich Maria Remarque für die Leinwand bzw. das Heimkino umgesetzt wird. Bereits 1930 brachte Lewis Milestone mit Im Westen nichts Neues eine gefeierte Adaption in die Kinos. 1975 folgte eine weitere bekannte Version mit Ernest Borgnine und Ian Holm.

Wann kommt Im Westen nichts Neues zu Netflix?

Wie sich die Netflix-Fassung gegen ihre Vorgänger schlagen wird, werden Abonnenten schon bald herausfinden. Im Westen nichts Neues kommt am 29. September 2022 zu Netflix.

Was haltet ihr vom Im Westen nichts Neues-Trailer?