Netflix-Geheimtipp: Dieses extrem witzige Comedy-Highlight solltet ihr entdecken

Seit ein paar Tagen versteckt sich auf Netflix ein wundervolles Comedy-Special. Die Rede ist von Middleditch & Schwartz, das mit drei unglaublich witzigen Episoden begeistert.

Abseits von neuen Filmen, Serien und Dokumentationen pflegt Netflix seit einiger Zeit ein weiteres großes Feld an exklusiven Inhalten, nämlich Comedy-Specials. Dabei handelt es sich meistens um Stand-up-Auftritte berühmter Comedians. Vor ein paar Tagen veröffentlichte der Streaming-Dienst ein Special der etwas anderen Art.

Während bei Adam Sandler, Chris Rock und Co. meistens ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm im Mittelpunkt steht, existieren bei Middleditch & Schwartz keine vorgefertigten Notizen, geschweigen denn ein Plan, in welche Richtung die nachfolgenden Minuten gehen werden. Hier reagiert die Improvisation - und es ist absolut herrlich!

Die drei wichtigsten Fakten zu Middleditch & Schwartz

Bei Middleditch & Schwartz handelt es sich um eine Zweipersonen-Comedy, die sich aus drei komplett improvisierten Episoden zusammensetzt.

Thomas Middleditch und Ben Schwartz fungieren als Gastgeber und treten gleichzeitig als die einzigen zwei Akteure auf der Bühne auf.

Aufgezeichnet wurden alle drei Folgen im NYU Skirball Center for the Performing Arts in New York City. Die Netflix-Premiere erfolgte am 21. April 2020.

Im Grunde kann bei Improvisationen sehr viel schiefgehen, was irgendwo auch ein Reiz des ganzen Unterfangens ist. Die Witze können nicht getestet, der Humor nicht vorab balanciert werden. Sowohl für die auftretenden Künstler als auch das anwesende Publikum ist prinzipiell jede Erfahrung möglich, von furchtbar bis grandios. Im Fall von Middleditch und Schwartz stimmt die Chemie jedoch ab der ersten Sekunde.

Comedy-Power von Silicon Valley und Parks and Recreation

Thomas Middleditch, der mit der HBO-Comedy Silicon Valley bisher seinen größten Erfolg feiern konnte, und Ben Schwartz, legendär für jeden Auftritt in Parks and Recreation, sind zwei absolute Profis und lassen trotzdem alles aufregend und unerforscht wirken. Mit bemerkenswerter Gelassenheit betreten sie die Bühne und vermitteln gleichzeitig eine ansteckende Neugier für die Ungewissheit der bevorstehenden Minuten mit.

Von Anfang an findet der Dialog auf Augenhöhe mit dem Publikum statt. So wird etwa das Thema der Improvisation direkt aus dem Saal gefischt, ehe es richtig losgeht. Für die drei Episoden kommen folgende Themen zusammen: Eine verplante Parkplatzhochzeit, Grenzerfahrungen im Juraunterricht und ein ungewöhnliches Bewerbungsgespräch für den absoluten Traumjob. Am Ende kommt da mitunter eine Alien-Begegnung heraus.

Wie sich das ungefähr anfühlt, zeigt der Trailer zu Serie:

Middleditch & Schwartz

Die Situationen sind unmittelbar aus dem Leben gegriffen, erhalten im Zuge der Improvisationen jedoch schnell ihre eigene Logik - und es macht nichts mehr Spaß, als Thomas Middleditch und Ben Schwartz dabei zuzuschauen, wie sie diese Welten aufbauen und von Moment zu Moment weiterentwickeln. Entzückte eben der aufgesetzte New Yorker Akzent, befinden wir uns plötzlich in einer Breakfast Club-Hommage.

Ein Netflix-Special, das selbst im Scheitern großartig ist

Thomas Middleditch und Ben Schwartz sind großartig darin, die im Alltäglichen begründeten Situationen in eine absurde Richtung zu bewegen, sodass man es gar nicht erwarten kann, wie der jeweils andere auf die soeben gesprochenen Worte reagiert. Jeder Satz ist Verlängerung und Hürde zugleich - und am witzigsten ist es, wenn sich die beiden in ihren eigenen Konstruktionen verirren.

In diesen brenzligen Augenblicken bricht Middleditch & Schwartz keineswegs zusammen, sondern offenbart eine weitere Ebene des Humors: Thomas Middleditch und Ben Schwartz versuchen gar nicht erst, die Versäumnisse zu überspielen. Stattdessen lassen sie diese für den Bruchteil einer Sekunde selbst zur Pointe werden, was die Episoden durchgängig sehenswert und extrem unterhaltsam macht.

Mit finsterer Miene will Thomas Middleditch zum Beispiel das Geheimnis einer verschlossenen Tür wahren. Er steigert sich so sehr in den Moment hinein, dass er zuerst gar nicht merkt, wie seine Stimme in eine Werner Herzog-Imitation übergeht. Sprich: Damit ist er eigentlich "out of character" - die kurze Pause, in der Middleditch diesen Umstand aber jeden im Publikum realisieren lässt, ist pures Comedy-Gold.

Podcast für Netflix-Streamer: Frische Tipps in Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



