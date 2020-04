Neu bei Netflix im Mai: Starker Horror- und Sci-Fi-Nachschub

Das Netflix-Angebot für den Mai ist da. Seht hier alle Filme und Serien zum Streamen im kommenden Monat. Ihr kriegt neue Horror- und Action-Ware.

Netflix hat das Angebot für den Mai 2020 verkündet. Der neue Schwung Filme umfasst einige spannende Originals, die über das Feiertagswochenende zum 1. Mai zum Programm stoßen werden - etwa Reichlich verliebt, eine brasilianische Teenie-Komödie.

Horror und Sci-Fi neu bei Netflix: Snowpiercer startet endlich

Noch interessanter sind die lizenzierten Titel im Mai. Mit The Nun schnappt sich der Streamingdienst einen Beitrag aus dem Conjuring-Verse. Zudem kommt im Mai die Science-Fiction-Serie Snowpiercer nach dem bekannten Film zu Netflix - und das in wöchentlichen Folgen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Ein deutscher Start kurz nach der US-Ausstrahlung am 17. Mai ist allerdings wahrscheinlich.

Alle neuen Filme bei Netflix

Alle neuen Serien bei Netflix

Shows bei Netflix

5. Mai: Jerry Seinfeld: 23 Hours to kill

19. Mai: Patton Oswalt: I Love Everything



20. Mai: Ben Platt Live From Radio City Music Hall



26. Mai: HANNAH GADSBY: DOUGLAS



Podcast für Netflix-Nutzer: Wie gut sind Elite und Haus des Geldes?

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes und beantworten, ob sie sich lohnen:

Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der derzeit angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet Spanien bei Netflix boomt, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sich sonst noch lohnen, ergründen Andrea, Esther und Jenny.



