Netflix gibt Assassin's Creed-Serie offiziell in Auftrag: Das ist jetzt über das Sci-Fi-Abenteuer bekannt

Seit fünf Jahren ist bei Netflix eine Assassin's Creed-Serie zur populären Videospielvorlage in Arbeit. Jetzt wurde das Format endlich offiziell in Arbeit geschickt. Der Ansatz klingt ambitioniert.

Der Assassin's Creed-Filmflop von 2016 hielt Netflix nicht davon ab, eine Sci-Fi-Action-Serie zur Videospielreihe in Entwicklung zu schicken. Das war schon 2020 und viele glaubten sicher, das Projekt sei so mausetot wie jemand am anderen Ende eines Meuchelmörderdolchs. Dabei kommt jetzt erst richtig Leben in die Serie.

Netflix bestellt endlich Assassin's Creed: Sci-Fi-Action-Serie bekommt grünes Licht

Laut Deadline wurden Roberto Patino (Westworld) und David Wiener (Halo) mit dem gemeinsamen Showrunner-Posten betraut. Und wie es klingt, hat das Duo viel vor mit dem Game, von dem sie selbst Fans der ersten Stunde sind. Im Statement zur Assassin's Creed-Serie auf Netflix meinten sie:

Unter dem Spektakel, dem Parkour und den aufregenden Momenten liegt eine Grundlage für die wichtigste Art von menschlicher Geschichte – über Leute, die nach einem Sinn suchen, mit Fragen von Identität, Schicksal und Glauben ringen. Es geht um Macht, Gewalt, Sex, Gier und Rache.

In der 2007 von Ubisoft ins Leben gerufenen Adventure-Spielreihe schlüpft man in die Rolle einer Figur, die per moderner Templer-Technologie in die genetischen Erinnerungen ihrer Vorfahren eintaucht. Dabei handelt es sich um Assassinen, die in einen jahrhundertealten Kampf zwischen verschiedenen Fraktionen involviert sind. Auf dem Spiel stehen freier Wille und nichts Geringeres als das Schicksal der Menschheit.

Patino und Wiener weiter:

Vor allem ist es eine Serie über den Wert menschlicher Verbindung, über Kulturen und Zeiten hinweg. Und es geht darum, was wir als Spezies zu verlieren haben, wenn diese Verbindungen brechen. Wir haben ein tolles Team hinter uns, zusammen mit den Leuten von Ubisoft und unseren Partnern bei Netflix, und wir sind entschlossen, etwas Unbestreitbares für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen.

Geplant ist unter Umständen ein ganzes Assassin's Creed-Universum, zu dem auch animierte Projekte (ähnlich wie bei The Witcher) gehören könnten. Zumindest war das der ursprüngliche Plan. Offiziell in Auftrag gegeben ist bisher nur die Live-Action-Serie.

Eine weitere Videospielverfilmung ist derzeit mit The Legend of Zelda in Arbeit, für die in dieser Woche erst der Hauptcast von Link und Prinzessin Zelda gefunden wurde.

Fantasy-Abenteuer Assassin's Creed: Eine unübersichtliche Reihe

Assassin's Creed aus dem Hause Ubisoft umfasst mittlerweile 14 Games in der Hauptreihe sowie unzählige Spin-offs und Neuauflagen auf unterschiedlichen Konsolen. Zuletzt erschien in diesem Jahr Assassin's Creed Shadows, das im alten Japan des 16. Jahrhunderts angesiedelt ist.

Und wer doch in den 2016er-Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle reinschauen will, findet ihn aktuell bei Netflix und Disney+ in der Streaming-Flatrate.