The Legend of Zelda-Realfilm besetzt Hauptrollen: Diese Stars spielen Link und Zelda

In zwei Jahren soll die Videospielverfilmung The Legend of Zelda im Kino starten. Jetzt wissen wir, wer Zelda und Link in dem Fantasy-Blockbuster zum Leben erwecken wird.

Das Zelda-Universum ist eines der erfolgreichsten Franchises aus dem Hause Nintendo. Einen Kinofilm, der die Fantasy-Welt auf die große Leinwand bringt, hat es bislang allerdings nicht gegeben. Das will Sony nun ändern. In Zusammenarbeit mit Nintendo entsteht aktuell eine aufwendige Verfilmung: The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Die Besetzung von Link und Zelda in der Live-Action-Verfilmung steht fest

Im November 2023 wurde der Film offiziell angekündigt. Seitdem wurde es jedoch wieder ruhig um das Projekt. Umso aufregender sind die Neuigkeiten, die wir euch jetzt verkünden können. Das Casting der beiden Hauptrollen ist offiziell abgeschlossen. Endlich wissen wir, wer Zelda und Link in der heiß erwarteten Live-Action-Adaption spielt:

Bo Bragason spielt Zelda

Benjamin Evan Ainsworth spielt Link

Bo Bragason wurde 2004 in Großbritannien geboren und war bereits in sehr jungen Jahren in dem 2007 erschienen Film L'Amour Caché zu sehen. Richtig an Fahrt nahm ihre Schauspielkarriere erst später auf: 2017 stieß sie zum Ensemble der Miniserie Three Girls. Danach folgten Auftritte in Filmen wie Censor (2021) und The Radleys (2024) sowie Hauptrollen in den Serien Renegade Nell (2024) und The Jetty (2024).



Benjamin Evan Ainsworth ist sogar noch jünger: Geboren wurde der britische Schauspieler 2008. Zehn Jahre später stand er in Emmerdale erstmals vor der Kamera. 2020 folgte sein Durchbruch als Kinderstar in der Netflix-Serie Spuk in Bly Manor. Danach schaute er bei Son of a Critch (2022) und Netflix' Sandman (2022) vorbei. Weiterhin stehen in seiner Filmografie die Filme Flora & Ulysses (2021) und All Fun and Games (2023).



Die Produktion entscheidet sich damit für zwei bis dato recht unbekannte Gesichter, die noch richtig in die Rollen hineinwachsen können. Zuvor hatte viele Fans gehofft, dass die aus Euphoria bekannte Hunter Schafer die Rolle von Zelda übernimmt.

Fantasy-Blockbuster: Wann startet The Legend of Zelda?

Knapp zwei Jahre müssen wir noch warten, bis The Legend of Zelda die große Leinwand erobert. Sony hat den Kinostart in Deutschland aktuell auf den 6. Mai 2027 gelegt. Sobald das Casting steht, können die Dreharbeiten beginnen. Danach geht der Film in die Postproduktion. Regie führt Wes Ball, der hinter der Maze Runner-Trilogie steckt und zuletzt mit Planet der Affen: New Kingdom im Kino begeisterte.