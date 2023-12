Netflix gibt umstrittener Squid Game-Show 2. Staffel und sucht jetzt Teilnehmende in Deutschland

Die Netflix-Show Squid Game: The Challenge sorgte bei Ausstrahlung für eine Kontroverse. Jetzt ist Staffel 2 bestätigt und ihr könnt euch bewerben.

"Es war die grausamste Erfahrung meines Lebens", erklärte ein Teilnehmer der Spielshow Squid Game: The Challenge im Februar 2023 dem Rolling Stone . Nach Vorbild der Hit-Serie Squid Game lässt die Show Kandidat:innen in diversen Spielen um ein Preisgeld ringen. Jetzt hat Staffel 2 grünes Licht bekommen. Und der Bewerbungsprozess läuft.

Netflix' Squid Game: The Challenge sucht auch in Deutschland nach Spielenden

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix die zweite Staffel der Spielshow bestätigt. Inwiefern sich die Spiele von denen der ersten Staffel unterscheiden werden, ist nicht bekannt. Es steht zu erwarten, dass sie sich am Inhalt der zweiten Staffel der Mutterserie orientieren, allerdings ist noch nicht bekannt, wann genau Season 2 kommt.

Netflix jedenfalls sucht gegenwärtig auch in Deutschland nach Teilnehmer:innen für die Reality-Variante, wie eine Nachricht auf X zeigt.

In Squid Game: The Challenge treten 456 Teilnehmer:innen für ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Mehrere Wettkämpfer:innen der ersten Staffel beschwerten sich über unmenschliche Drehbedingungen. Laut Bericht des Hollywood Reporters entwickelte die Spielshow dennoch zu einem großen Erfolg.

Wann kommt Staffel 2 von Squid Game: The Challenge zu Netflix?

Wann die zweite Staffel von Squid Game: The Challenge erscheint, steht noch nicht fest. Staffel 2 der Mutterserie Squid Game soll im Laufe des Jahres 2024 erscheinen. Wir rechnen daher frühestens Ende 2024 mit neuen Folgen der Spielshow.

