Er drehte einen der besten Filme 2024 – jetzt hat der Ausnahmeregisseur eine neue Serie bei Netflix

Auf Netflix gibt es seit dieser Woche eine Familiendramaserie von einem der besten japanischen Regisseure unserer Zeit zu sehen: Hirokazu Koreeda, der letztes Jahr mit seinem Film Die Unschuld begeisterte.

Aktuell wird viel Wind um die 2. Staffel von Squid Game gemacht. Eine andere ostasiatische Serie ging hingegen viel heimlicher beim Streaming-Dienst online. Und das, obwohl sie von einem absoluten Ausnahmeregisseur Japans stammt.

Die Rede ist vom Familiendrama Asura von Filmemacher Hirokazu Koreeda, der letztes Jahr mit seinem Film Die Unschuld im Kino vertreten war – ein bewegendes Meisterwerk, das bei uns zu den besten Filmen 2024 zählte.

Hirokazu Koreedas Netflix-Serie Asura: Darum geht es im Familiendrama

In Asura widmet sich Koreeda seinem Lieblingsthema: komplizierte Familienbande. Im Fall der Netflix-Serie geht es um die vier Schwestern der Takezawa-Familie, die sich im Winter des Jahres 1979 nach langer Zeit wiedertreffen und einen potentiellen Skandal besprechen: Hat ihr Vater eine Affäre, die sogar ein Kind hervorgebracht hat?

Tsunako (Rie Miyazawa), Makiko (Machiko Ono), Takiko (Yu Aoi) und Sakiko (Suzu Hirose) nehmen sich vor, die skandalöse Angelegenheit für sich zu behalten und nicht an die Mutter weiterzutragen. Doch die Situation eskaliert trotzdem, wobei ungeahnte Geheimnisse und verschiedene Konflikte ans Licht kommen.



Der Serienstoff basiert auf dem Roman Ashura no Gotoku von Autorin Kuniko Mukoda, der bereits 1979 als japanische TV-Serie umgesetzt wurde. Die neue Netflix-Adaption ist seit dem 9. Januar 2025 online und umfasst sieben Episoden.

Die Kritik ist begeistert, aber Asura bleibt vorerst ein Geheimtipp

Aktuell ist Asura noch nicht bei vielen auf dem Radar. In seiner glühenden Serienkritik schreibt Nick Schager von The Daily Beast aber: "Die erste große Fernsehüberraschung des Jahres und eine zusätzliche Bestätigung, dass wenige Filmemacher so empathisch, agil und meisterhaft wie Koreeda sind."

Ganz ähnliche Töne klingen bei Liz Kocan von Decider an, die schreibt: "Die Familie ist nicht unnachfühlbar dysfunktional, wie die Roys aus Succession oder die doppelzüngigen Duttons aus Yellowstone. Was so faszinierend ist, ist die Tatsache, dass ihre Probleme und die Emotionen, die sich daraus ergeben, durchaus möglich sind und jedem von uns passieren können."

Wer weitere Belge braucht, wie sensibel und nachvollziehbar Koreeda Familiendramen gestaltet, sollte zusätzlich Nobody Knows, Like Father, Like Son oder Shoplifters unter die Lupe nehmen. Sein jüngster Film Die Unschuld streamt mittlerweile sogar bei Amazon*. Und mit The Makanai: Cooking for the Maiko House liegt auch schon eine weitere Serie des Ausnahmeregisseurs bei Netflix vor.

