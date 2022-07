Netflix hat seinen eigenen John Wick: Erster Trailer sorgt mit Action-Spektakel fast für Übelkeit

Ein neuer Action-Kracher von Netflix eifert John Wick nach. Im ersten Trailer kommen Genre-Fans mit grandioser Kamera und packenden Kämpfen auf ihre Kosten.

Zu rasanter Action mit einem Killer auf halsbrecherischer Hetzjagd ist nicht nur die John Wick-Reihe in der Lage. Netflix schickt mit Carter jetzt seine ganz eigene Story um einen gnadenlos verfolgten Attentäter ins Rennen. Und der erste Trailer dreht Zuschauern mit seiner fulminanten Kamera-Arbeit fast den Magen um.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Carter an:

Carter - Teaser 1 (English) HD

John Wick-Action auf Netflix: Carter fesselt mit einer Jagd ohne Atempause

Schon ab Minute 1 scheint dabei die Geschwindigkeit anzuziehen. Hier erwacht ein Mann (Joo Won) ohne Erinnerung in einem Hotelzimmer. Über ein Headset kommuniziert eine Stimme mit ihm und zwingt ihn auf eine Mission. Er ist nämlich mit einer Bombe verdrahtet, die bei fehlendem Gehorsam explodieren soll. Doch auch so schon sind ihm eine Menge brutaler Widersacher auf den Fersen.

Carter wirkt dabei wie ein perfektes Beispiel asiatischer Action-Unterhaltung. Gerade die spektakulär herumwirbelnde Kamera, die präzise Kampf-Choreographie und die Abstimmung beider Prozesse sehen schon im Trailer beeindruckend aus.

Wann kommt Carter zu Netflix?

Ob Carter in Sachen Stimmung, Action und Story an die John Wick-Filme heranreicht, wird sich bald schon zeigen. Der Action-Kracher soll am 5. August 2022 zu Netflix kommen.

