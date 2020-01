Netflix 2020: Diese 125 neuen Serien erwarten euch dieses Jahr

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Netflix explodiert! Denn 2020 erwarten uns mehr neue Serien als je zuvor. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir hier eine Übersicht aller neuen Netflix-Serien.

Im Jahr 2020 ist der Streamingmarkt hart umkämpft. Mit Apple TV+ und Disney+ sowie in den USA HBO Max und Peacock wird Netflix in diesem Jahr der Streamingkrieg erklärt. Aber Netflix rüstet sich zum Kampf mit mehr Originalserien als je zuvor. Wenn euch die Dutzenden von neuen Staffeln nicht genug sind, dann freut euch auf über 100 neue Netflix-Serien in diesem Jahr.

Für diese Übersicht haben wir uns alle Netflix-Produktionen angeschaut und durch die Massen an Produktionen gewühlt, um jene für euch herauszusuchen, die mit aller Wahrscheinlichkeit noch dieses Jahr bei Netflix erscheinen werden oder bereits ein Startdatum 2020 erhalten haben. Realityformate und Dokuserien sind hier nicht berücksichtigt.

Neue Netflix-Serien im Januar 2020

Neue Netflix-Serien im Februar 2020

Locke & Key - Horrorserie nach Comicvorlage von Joe Hill - Start: 7. Februar 2020

- Horrorserie nach Comicvorlage von Joe Hill - Start: 7. Februar 2020 Queen Sono - Agentenserie aus Südafrika - Start: 28. Februar

Neue Netflix-Serien im Mai 2020

Hollywood - Historische Dramaserie von Ryan Murphy, Start: 1. Mai 2020

Neue Netflix-Serien im September 2020

Ratched - Einer flog übers Kuckucksnest-Prequel von Ryan Murphy - Start: September

Internationale Netflixserien 2020 ohne Startdatum

Neue Netflix-Serien 2020 ohne Startdatum

Anime und Animationsserien bei Netflix 2020

Natürlich kann es immer vorkommen, dass große Produktionen länger dauern oder Netflix uns auch mal mit bereits abgedrehten Serien überrascht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.



Pose ist die bahnbrechendste Serie bei Netflix! Hört den Moviepilot-Podcast:

Andrea, Matthias und Max schwärmen in der 3. Folge Streamgestöber über die bahnbrechende Serie Pose, von der es bereits 2 Staffel bei Netflix zu sehen gibt. Ab 00:10:45 untersuchen wir die Qualitäten des queeren Highlights und kommen ab 00:51:55 auch noch auf Queer Eye zu sprechen.

Auf welche neuen Netflix-Serien freut ihr euch 2020 am meisten?