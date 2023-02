Netflix-Highlight ohne Abo: Gefeierter Kriegsfilm erscheint überraschend als limitertes 4K-Mediabook

Das hat Seltenheitswert: Der 9-fach für den Oscar nominierte Kriegsfilm Im Westen nichts Neues kommt als limitiertes Mediabook ins Heimkino, obwohl er für Netflix produziert wurde.

Vergangene Woche wurde er für neun Oscar nominiert, nun wurde bekannt, dass die deutsche Netflix-Produktion Im Westen nichts Neues eine eigene Heimkino-Veröffentlichung erhält. Der gefeierte Film beeindruckt mit seiner durch Mark und Bein gehenden Rekreation des Sterbens im Ersten Weltkrieg. Der unmenschliche Horror in den Gräben wurde selten so eindrücklich dargestellt wie in dem Film von Edward Berger (The Terror). Dafür gab es unter den neun Oscar-Nominierungen sogar eine für den Besten Film, eine Ehrung, die für nicht-englischsprachige Filme höchst selten ist.

Am 24. März 2023 erscheint Im Westen nichts Neues in einem limitierten Mediabook und das in 4K UHD-Qualität. Du kannst die neue Ausgabe jetzt schon vorbestellen:

Das ist über das Mediabook des Netflix-Films bekannt

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque erscheint bei Capelight. Es handelt sich um ein 2-Disc-Mediabook mit Ultra HD-Blu-ray und einer normalen Blu-ray (via Blu-ray-Disc.de )

Ein Booklet gehört natürlich auch zur Ausstattung. Bislang gibt es aber weder Informationen zum Cover noch zum Bonus-Material.

In jedem Fall ist es ungewöhnlich, dass ein Netflix-Film hierzulande eine physische Heimkino-Veröffentlichung erhält. In der Regel verbleiben solche Produktionen exklusiv m Katalog des Streaming-Dienstes.

Worum geht's in Im Westen nichts Neues?

Paul Bäumer (Felix Kammerer) ist im Frühling 1917 gerade einmal 17 Jahre alt, kann es mit seinen Freunden aber kaum erwarten, endlich selbst in den Krieg zu ziehen, der schon drei Jahre lang Europa prägt. Die patriotische Clique, darunter auch Pauls beste Freunde Albert (Aaron Hilmer) und Müller (Moritz Klaus), sieht sich schon in Paris einziehen und den Sieg feiern.



Und dann ist es endlich so weit: Sie dürften sich freiwillig melden und für Gott und Vaterland an die Westfront ziehen. Doch die ihnen eingetrichterte Begeisterung ist nur von kurzer Dauer. In matschigen Schützengräben, bei tagelangen Märschen und im Angesicht des französischen Feindes und seines Gewehrfeuers verwandelt sich die anfängliche Euphorie in Furcht, Leid und Trauer. Beim Überlebenskampf lernen sie das wahre Gesicht des Krieges kennen. Doch zu gehen, ist keine Option mehr und so müssen sie ohne Hoffnung immer weitermachen.

Auch die US-Verfilmung von Im Westen nichts Neues ist empfehlenswert

Wer auch die absolut sehenswerte erste Verfilmung von Im Westen nichts Neues daheim haben möchte, kann den Film in einer auf 2.5000 Stück limitierten Sammlerbox bei Amazon kaufen oder auf die günstigere limitierte Collector's Edition zurückgreifen.

Der 1930 erschienene Film gilt als einer der härtesten Kriegsfilme aller Zeiten.