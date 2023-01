9 Oscar-Nominierungen für deutschen Film: Wie groß sind die Chancen von Im Westen nichts Neues auf den "Besten Film"?

Der deutsche Kriegsfilm Im Westen nichts Neues ist im Rennen um 9 Oscars. Doch hat die Netflix-Produktion realistische Chancen auf die beiden bedeutendsten Preise?

Kein deutscher Film hat so viele Nominierungen für den Oscar erhalten wie Im Westen nichts Neues. Vergangene Woche wurde der Kriegsfilm mit 9 Nominierungen für den bedeutendsten amerikanischen Filmpreis bedacht, darunter der Hauptpreis für den Besten Film. Doch hat die Netflix-Produktion tatsächlich Chancen gegen die starke Konkurrenz?

Sollte der Film gewinnen, wäre er nämlich nicht nur der erste deutsche, sondern der erste Netflix-Film überhaupt, der den Best Picture-Oscar erhält.

Erst die Fakten: Worum geht's in dem Netflix-Film?

Viele Faktoren beeinflussen die Popularität von Filmen beim Oscar, ganz oben steht ihr Thema. Im Westen nichts Neues ist die erste deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques gleichnamigem Roman. Der Film erzählt die Geschichte von Paul Bäumer (Felix Kammerer), der sich 1917 freiwillig zum Einsatz im Ersten Weltkrieg meldet und die Schrecken der Westfront am eigenen Leib erfährt.

Netflix/Reiner Bajo

Die Geschichte wurde bereits zweimal verfilmt und ist in den USA relativ bekannt. Lewis Milestones erste Filmversion von 1930 gilt als Klassiker des Kriegsfilms und wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Das dürfte der Neuverfilmung in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die über die Oscar-Nominierungen entscheidet, zugutekommen.

Für diese Oscars wurde Im Westen nichts Neues nominiert

Bei folgenden Academy Awards kann sich das Filmteam Chancen ausrechnen:

Beste visuelle Effekte

Bestes Make-up und Hairstyling

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bester Ton

Beste Musik

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester internationaler Film

Bester Film

In den technischen Kategorien ist es durchaus denkbar, dass der Kriegsfilm von Edward Berger der nominierten US-Konkurrenz einen Oscar wegschnappt. Am prestigeträchtigsten sind aber die Preise für den Besten internationalen Film sowie den Besten Film des Jahres. Wie sehen die Chancen von Im Westen nichts Neues aus?

Die Chancen beim Oscar für den Besten internationalen Film

Große Teile der Academy haben den Netflix-Film offenbar gesehen und gemocht, sonst wäre er nicht von so vielen unterschiedlichen Berufsgruppen in neun Kategorien nominiert worden. Das kann keiner der Konkurrenten um den Auslands-Oscar von sich behaupten.

Hinzu kommt, dass das Tatsachendrama Argentinien, 1985, das Teenager-Drama Close, das Irische-Mädchen-Drama The Quiet Girl und das Polnische-Esel-Drama Eo allesamt vergleichsweise unauffällig wirken neben der aufwendigen Rekreation des Ersten Weltkriegs.

Netflix/Reiner Bajo

In der Geschichte der Academy Awards hat nur ein Film sowohl den Fremdsprachen-Oscar als auch den Preis für den Besten Film gewonnen. Das war der südkoreanische Thriller Parasite (2019). Aber Tiger & Dragon, Drive My Car und Roma, die in der Hauptkategorie leer ausgingen, wurden wenigstens mit dem Auslands-Oscar getröstet.

Die Prognose lautet also: Im Westen nichts Neues ist der Oscar für den Besten Internationalen Film so gut wie sicher. Es wäre der erste deutsche Film seit Das Leben der Anderen von 2006, der diesen Preis erhält.

Der Hauptpreis: Die Chancen von Im Westen nichts Neues beim Besten Film

Die Academy mag Im Westen nichts Neues, aber mag sie den Film genug? Der aktuelle Eindruck sagt: nein.

Der Favorit beim Preis für den Besten Film des Jahres ist Everything Everywhere All at Once, ein Genre-übergreifendes Familien-Abenteuer mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle. EEAaO erhielt 11 Oscar-Nominierungen, darunter auch in den wichtigen Schauspiel-Kategorien. Die Schauspielenden machen die zahlenmäßig bedeutendste Berufsgruppe in der Academy aus, aber Im Westen nichts Neues haben sie die kalte Schulter gezeigt. Hinter Everything Everywhere positionieren sich zudem andere Filme mit besseren Chancen, allen voran die Tragikomödie The Banshees of Inisherin.

Für den deutschen Netflix-Film könnte seine Antikriegs-Botschaft sprechen, aber es wäre eine Überraschung, wenn die Academy einen derart trostlosen Beitrag prämiert.

Kriegsfilme sind mittlerweile ein schwieriges Genre im Oscar-Betrieb. Bis 2009 muss man zurückgehen, um in Tödliches Kommando - The Hurt Locker den letzten Gewinner des Hauptpreises zu finden. Davor war der letzte reine Kriegsfilm, der den Best Picture-Oscar erhielt, Oliver Stones Vietnamkriegs-Geschichte Platoon von 1986. Selbst Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg ging in dieser Kategorie leer aus.

Die Prognose lautet also: Ein Sieg von Im Westen nichts Neues ist eher unwahrscheinlich, immerhin hat das in über 90 Jahren nur ein fremdsprachiger Film geschafft, nämlich Parasite. Aber in der Oscar-Saison kann sich noch einiges ändern.

Podcast-Tipp: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast suchen wir nach Erklärungen für die Absetzungswelle bei Netflix, die Serien wie Warrior Nun, 1899 und First Kill erfasst hat. Sind diese wirklich nicht erfolgreich genug? Und könnte Netflix etwas tun, um Wut und Trauer der Fans zu vermindern?