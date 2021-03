Netflix-Hit geht in Rekordzeit weiter: Wer hat Sara ermordet? legt jetzt erst richtig los

Seit Tagen belagert die Thriller-Serie Wer hat Sara ermordet? die Netflix-Top 10. Wer alle Episoden schon durchgeschaut hat, darf sich freuen. Die 2. Staffel startet bereits in zwei Monaten.

Letzte Woche startete die mexikanische Thriller-Serie Wer hat Sara ermordet? auf Netflix, in der es um die Aufklärung eines mysteriösen Mords geht. Alex (Manolo Cardona) wird beschuldigt, den Mord an seiner Schwester begangen zu haben.

Im Rahmen der 1. Staffel versucht er, seine Unschuld zu beweisen und den wahren Mörder zu finden. Nach zehn Episoden ist jedoch klar: Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Alex hat erst die Oberfläche der Ereignisse angekratzt.

Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 startet im Mai auf Netflix

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir in der 2. Staffel. Im Gegensatz zu den meisten Serien müssen wir kein Jahr auf die neuen Folgen warten. Die 2. Staffel von Wer hat Sara ermordet? startet am 19. Mai 2021 auf Netflix.

Das ist wirklich bemerkenswert. Netflix zeigte sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gewillt, mit dem Veröffentlichungsrhythmus von Serien zu experimentieren. Zwei Staffeln von einer Serie, die innerhalb von zwei Monaten veröffentlicht werden - das gibt es trotzdem nicht allzu oft zu sehen.

Der Streaming-Gigant hat fleißig vorproduziert. Nicht nur Wer hat Sara ermordet? bekommt in Windeseile eine 2. Staffel nachgeschoben. Auch die spanische Produktion Sky Rojo geht in Kürze in die nächste Runde. Nachdem im März die 1. Staffel startet, erwartet uns am 23. Juli 2021 die Fortsetzung.

Auch bei Netflix: Wie gut ist die 3. Staffel von Cobra Kai?

In der 3. Staffel von Cobra Kai gibt es große Veränderungen für Johnny, Daniel, Miguel und Co. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir, was die neuen Episoden besser machen und was wir uns von der 4. Staffel erhoffen.

Wie verändert sich die Serie? Was macht sie besser, etwa in Bezug auf Bösewichte wie Kreese und Tory? Ist die 3. Staffel die bisher beste der Serie? Und was kommt in der 4. Staffel auf uns zu? All das und mehr diskutieren wir in unserem Podcast zu Cobra Kai.



Habt ihr schon in Wer hat Sara ermordet? reingeschaut?