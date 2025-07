Weltweite Netflix-Sensation steht nach nur 12 Tagen in Top 10 der erfolgreichsten Serien des Streamers aller Zeiten

Nach 12 Tagen gehört die 3. Staffel von Squid Game bereits zu den 10 erfolgreichsten Serien aller Zeiten bei Netflix – und das nicht nur bei den nicht-englischsprachigen Produktionen.

Die Kritiken sind gemischt, aber die Popularität von Squid Game bei Netflix hält weiter an. Die erste Staffel der südkoreanischen Thriller-Serie über eine Insel mit tödlichen Kinderspielen wurde zur meistgesehenen Serie des Streamers aller Zeiten. Am 27. Juni ist die dritte und letzte Staffel gestartet und bereits 12 Tage später steht Squid Game 3 in der Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten.

Squid Game Staffel 3 auf Platz 9 der meistgesehenen Netflix-Serien überhaupt

Jede:r kennt die Netflix-Top 10, die ständig wechselt. Darüber hinaus aktualisiert der Streamer jeden Dienstag die Allzeit-Listen mit den globalen Aufrufzahlen seiner Originalserien, einmal nach englischsprachigem Originalen geordnet und einmal nach nicht-englischsprachigen. Am vergangenen Dienstag hat Netflix die beiden Listen wieder aktualisiert.

Wir haben beide Listen verglichen und für euch die globale Top 10 mit den erfolgreichsten Serien des Streamers seit Beginn der Zählung zusammengestellt. Auf Platz 1 steht immer noch Staffel 1 von Squid Game. Doch auf dem neunten Rang hat sich bereits Squid Game Staffel 3 platziert. Das beeindruckt, denn die Aufrufzahlen der anderen Serien auf der Liste basieren auf einem Zeitraum von 91 Tagen nach dem Start. Squid Game Staffel 3 hat es in weniger als zwei Wochen in die Top 10 geschafft.

Die Top 10 der meistgesehenen Netflix-Serien überhaupt (nach Aufrufen):

Platz 1: Squid Game Staffel 1 – 265,2 Mio.



Platz 2: Wednesday Staffel 1 – 252,1 Mio.

Platz 3: Squid Game Staffel 2 – 192,6 Mio.

Wie man sehen kann, ist Squid Game die einzige nicht-englischsprachige Serie in der Top 10. Folglich belegt sie mit ihren drei Staffeln folglich auch die drei Top-Platzierungen in der Liste der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt. Die nächstbeste internationale Serie ist Haus des Geldes, deren vierte Staffel rund 106 Mio. Aufrufe hatte.

Die erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten (nach Aufrufen):

Platz 1: Squid Game Staffel 1 – 265,2 Mio.



Platz 2: Squid Game Staffel 2 – 192,6 Mio.



Platz 3: Squid Game Staffel 3 – 106,3 Mio.



Platz 4: Haus des Geldes Staffel 4 – 106 Mio.

Platz 5: Lupin Teil 1 – 99,5 Mio.



Platz 6: Haus des Geldes Staffel 5 – 99,2 Mio.

Platz 7: Haus des Geldes Staffel 3 – 80 Mio.

Platz 8: La Palma – 70,3 Mio.



Platz 9: Lupin Teil 2 – 68,4 Mio.

Platz 10: Wer hat Sara ermordet? Staffel 1 – 58,4 Mio.



Nun bleibt abzuwarten, wie weit das Serien-Phänomen mit seinem Finale noch in der All-Time-Top-10 von Netflix aufsteigen kann – und ob das umstrittene Ende von Squid Game das Wachstum womöglich dämpft.

Review zum Squid Game-Finale: Das Ende eines Netflix-Hits

Wir diskutieren (mit Spoilern) im Podcast die Entwicklungen in Staffel 3 von Squid Game, reden über die neuen Spiele, Gi-huns Entscheidungen und natürlich auch über das Serienende und den verblüffenden Gastauftritt ganz am Schluss, der einem Spin-off bei Netflix den Weg bereitet.