Netflix kriegt eigenen John Wick: Das ist einer der unglaublichsten Action-Trailer des Jahres

Die lange Wartezeit auf den nächsten John Wick-Film könnt ihr schon bald bei Netflix überbrücken. Der neue Trailer zum kommenden Action-Feuerwerk Carter sieht einfach nur unglaublich aus.

In Sachen schwindelerregender Action scheint der kommende Netflix-Film Carter neue Maßstäbe setzen zu wollen. Der neue Trailer zum Trost für die lange John Wick 4-Wartezeit ist ein Genre-Fest mit unglaublichen Szenen, in denen die Kamera nur so herumwirbelt. Aber schaut euch das Video am besten direkt selbst an!

Schaut hier den neuen Trailer zu Netflix' Carter:

Carter - Trailer (Englishe UT) HD

Neue Netflix-Action sieht schwindelerregend und beeindruckend aus

In der Handlung von Carter erwacht ein Mann (Joo Won) ohne Erinnerung in einem Hotelzimmer. Über ein Headset bekommt er Befehle mitgeteilt, die er befolgen muss. Ansonsten explodiert die Bombe, mit der er verdrahtet ist. Schnell entbrennt ein gnadenloser Überlebenskampf.

Auch wenn die Story des Netflix-Films schlicht ausfällt, sieht der neue Trailer umso spektakulärer aus. Mit abgefahrener Kameraarbeit, die allein durch die Vorschau schon Schwindelanfälle auslöst, wird hier eines der potenziellen Action-Highlights 2022 angekündigt.

Wann startet Carter bei Netflix?

Lange müssen Actionfans nicht mehr warten, denn Carter könnt ihr ab dem 5. August bei Netflix im Abo streamen.

Ist Netflix noch der beste Streamingdienst?

Netflix steckt in seiner ersten richtig großen Krise. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir über die verschiedenen Probleme, die dazu geführt haben.

Preiserhöhungen, Serienabsetzungen und viel Masse statt Klasse: Netflix ist zwar immer noch der beliebteste Streamingdienst weltweit, aber wie lange noch? Die Konkurrenz um Sky, Amazon, Disney+ und HBO Max hat enorm aufgeholt.



Freut ihr euch auf Carter?