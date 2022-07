Der Serien-Killer Netflix kann auch anders – und diese 10 geretteten Hits beweisen es

Viele tolle Serien werden frühzeitig gecancelt. Manche hat Netflix gerettet. Manifest und 9 weitere Hits erhielten vom Streaming-Riesen eine zweite Chance.

Netflix frustriert Serienfans immer häufiger mit Absetzungen beliebter Serien, die uns meist mit quälenden Cliffhangern zurücklassen. Der Streaming-Gigant machte sich in der Vergangenheit aber nicht nur als Serien-Killer, sondern auch als Serien-Retter einen Namen. Netflix hat schon so mancher Serien-Leiche neues Leben eingehaucht – oder abgesetzte Shows wie Cobra Kai und You im zweiten Anlauf erst zum richtigen Hit gemacht.

Aktuell drängelt sich der Mystery-Hit Manifest in den Netflix-Charts an die Spitze, der einmal mehr verdeutlicht: Absetzungen sind nicht zwangsweise das Ende einer Serie. Denn diese von NBC gnadenlos gekillte Serie wurde von Netflix für eine neue Staffel wiederbelebt. Hier findet ihr 10 Netflix-Rettungen, bei denen sich die Original-Sender im Nachhinein bestimmt mächtig über ihre Absetzungs-Entscheidung geärgert haben dürften.

1. Rettung durch Netflix: Arrested Development

© Netflix Arrested Development

Sechs Emmy Awards und ein Golden Globe Award waren nicht genug, um die Kult-Comedy Arrested Development über die schrägen Erlebnisse der Bluth-Familie bei NBC am Leben zu erhalten. Nach drei Staffeln folgte die Absetzung und Rettungsversuche durch andere Sender blieben erfolglos. Die Hoffnung der Fans auf eine Fortführung aber blieb erhalten. Und sechs Jahre nach der Absetzung gab Netflix überraschend eine 4. Staffel in Auftrag, die 2013 an den Start ging. Weitere fünf Jahre später erschien Staffel 5.

2. Rettung durch Netflix: Cobra Kai

© Netflix Cobra Kai

Zwei Staffeln lang lief das Karate Kid-Legacyquel Cobra Kai als Geheimtipp auf einem Streamingdienst, den kaum jemand abonnieren wollte: YouTube Premium aka YouTube Red. Nachdem die Produktion der 3. Staffel abgeschlossen war, entschied sich YouTube, keine fiktiven Eigenprogramme mehr veröffentlichen zu wollen. Im Juni 2020 kaufte Netflix schließlich die Rechte an Cobra Kai sowie der fertiggestellten und unveröffentlichten Staffel 3.

Etwas Besseres hätte Cobra Kai nicht passieren können. Auf Netflix erlebte die Martial-Arts-Dramedy den Erfolg, der ihr zuvor nicht gegönnt war. Mittlerweile blicken Fans dem Start der bereits 5. Staffel mit Spannung entgegen und das Miyago-verse ist noch lange nicht bereit, sich zu verabschieden.

3. Rettung durch Netflix: Designated Survivor

© Netflix Designated Survivor

In der Polit-Thriller-Serie Designated Survivor findet sich Kiefer Sutherland als Akademiker Thomas Kirkman nach einer schrecklichen Tragödie plötzlich in der Rolle des US-Präsidenten wieder. Nach zwei Staffeln und 43 Folgen zog der Sender ABC aufgrund sinkender Quoten und ständiger Showrunner-Wechsel vorzeitig den Stecker. Die Produktionsfirma hinter Designated Survivor konnte schließlich Netflix davon überzeugen, eine 3. Staffel mit 10 Episoden zu bestellen. Danach war aber endgültig Schluss.

4. Rettung durch Netflix: Longmire

© Netflix Longmire

Die moderne Western-Crime-Serie Longmire lief von 2012 bis 2014 für drei Staffeln beim Sender A&E, bis dieser die Absetzung verkündete. Einer der Gründe: Die Serie soll hauptsächlich bei älteren Zuschauenden beliebt gewesen sein, was für den Sender geringere Werbeeinnahmen bedeutete.

Drei Monate nach der Absetzung schnappte sich Netflix die Serie. Dort lief Longmire bis 2017 für drei weitere Staffeln – leider aber nicht in Deutschland. Aufgrund bestehender Lizenzverträge wurde Longmire hierzulande beim Fox Channel und bei Nitro veröffentlicht. Aktuell gibt es die Serie nirgendwo im Abo zu streamen.

5. Rettung durch Netflix: Lucifer

© Netflix Lucifer

Lucifer Morningstar ist Charmeur, Berater des LAPD und der Teufel. Basierend auf dem gleichnamigen DC-Charakter lief die Fantasy-Crime-Serie Lucifer drei Staffeln lang bei NBC. Als NBC im Mai 2018 die Absetzung verkündete, war der Schock bei den treuen Fangemeinde groß. Diese startete die Online-Kampagne #SaveLucifer und nur einen Monat später gab Netflix die Lucifer-Rettung bekannt.

Nicht nur eine 4. Staffel wurde dank Netflix realisiert, sondern auch noch eine 5. und eine finale 6. Staffel, die die Story rund um Lucifer, Chloe und ihren Mitstreitenden zu einem emotionalen Abschluss brachte. In Deutschland ist Lucifer allerdings nicht bei Netlfix, sondern Amazon Prime Video zu streamen.

6. Rettung durch Netflix: Manifest

© Netflix Manifest

Die Mysteryserie Manifest über die rätselhaften Vorkommnisse rund um die Reisenden des Flugs 828 hätte beinahe das schlimmste Schicksal ereilt. Die ursprünglich auf 6 Staffeln ausgelegte NBC-Serie wurde nach der Hälfte und einem mächtigen Cliffhanger abgesetzt. Glücklicherweise nahm Netflix die ersten beiden Staffeln kurz zuvor in den USA ins Angebot auf, wo sie innerhalb kürzester Zeit die Charts eroberten.

Zwei Monate nach der Absetzung kam die Erlösung: Netflix hat Manifest gerettet und eine 4. Staffel im XXL-Format bestellt. Serienschöpfer Jeff Rake kann seine Vision nun in 20 Episoden zu einem Abschluss bringen und Fans doch noch all die Antworten auf ihre quälenden Fragen geben. Manifest Staffel 4 soll in den kommenden Monaten auf Netflix beginnen.

7. Rettung durch Netflix: The Killing

© Netflix The Killing

Gleich zwei Mal wurde die Krimiserie The Killing abgesetzt. Der Sender AMC setzte das amerikanische Remake der dänischen Serie Kommissarin Lund - Das Verbrechen erstmals nach 2 Staffeln ab. Netflix stieg in die Verhandlung um eine Verlängerung für Staffel 3 ein, die schlussendlich dann (dank Netflix' Beteiligung an den Produktionskosten) wieder bei AMC lief.

Dann folgte die nächste Absetzung. Aber Netflix eilte erneut zur Rettung, um eine abschließende 4. Staffel zu produzieren. Ein kleiner Wermutstropfen: Aktuell ist keine der vier Staffeln mehr in Deutschland bei Netflix zu streamen. Diese findet ihr stattdessen bei Disney+.

8. Rettung durch Netflix: Trailer Park Boys

© Netflix Trailer Park Boys

Die kanadische Mockumentary Trailer Park Boys lief ursprünglich von 2001 bis 2007 bei Showcase. Eine 8. Staffel kam nicht mehr zustande – dafür aber mehrere Spielfilme. Erst sieben Jahre später wurde bekannt, dass die Trailer Park Boys auf Netflix eine zweite Serien-Chance erhalten. Dort lief die Serie bis 2018 für fünf weitere Staffeln und ein Comedy-Special. Im Jahr 2019 folgte sogar noch das Zeichentrick-Spin-off Trailer Park Boys: The Animated Series.

9. Rettung durch Netflix: Unbreakable Kimmy Schmidt

© Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt

Unbreakable Kimmy Schmidt ist ein besonderer Fall. Denn die schrille Comedyserie über eine junge Frau, die nach 15 Jahren Bunker-Gefangenschaft das Leben in der Großstadt kennenlernt, wurde vom US-Sender NBC noch vor der Ausstrahlung an Netflix verkauft. Denn: NBC hatte Probleme, einen passenden Sendeplatz für die Show zu finden.

Netflix sprang ein und die bereits gedrehten Folgen wurden nach dem Deal für die Streaming-Veröffentlichung umgeschnitten. Die von Tina Fey und Robert Carlock kreierte Sitcom war bei Netflix bestens aufgehoben. Dort lief sie von 2015 bis 2020 für 4 Staffeln und ein interaktives Film-Special.



10. Rettung durch Netflix: You

© Netflix You - Du wirst mich lieben

Die Psychothriller-Serie You - Du wirst mich lieben über den Romantiker, Stalker und Killer Joe Goldberg löst bei Fans nicht nur problematische Gefühle aus, sondern ist auch ein Hit auf Netflix. Das war nicht immer so. Ursprünglich lief You beim Sender Lifetime, wo sie aufgrund schwacher Quoten nach einer Staffel abgesetzt und die bereits bestellte 2. Staffel abgesagt wurde. Glücklicherweise sprang Netflix in die Bresche und gab You eine zweite Chance – mit Erfolg. Mittlerweile ist schon eine 4. Staffel in der Mache.

Natürlich gibt es noch weitere Serien, die von Netflix wiederbelebt wurden. So brachte uns Netflix beispielsweise Revivals beendeter Serien mit Gilmore Girls: Ein neues Jahr, Fuller House oder dem Breaking-Bad-Sequel El Camino: Ein Breaking Bad-Film. Demnächst wird sogar die Kult-Comedy Die wilden Siebziger bei Netflix als That '90s Show fortgesetzt. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wie One Day at a Time und Tuca and Bertie beweisen. Diese wurden nach der Netflix-Absetzung von anderen TV-Sendern gerettet.

Über welche Netflix-Rettung habt ihr euch am meisten gefreut?