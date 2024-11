Netflix löscht am 1. Dezember eine ganze Film- und Seriensparte – nur diese 4 Titel bleiben verschont

Im letzten Monat des Jahres räumt Netflix radikal mit einem bestimmten Genre auf. Die besondere Technologie der Filme und Serien daraus soll sich für den Streamer nicht bewährt haben.

Vor Jahren hat Netflix eine besondere Art von Filmen und Serien auf der eigenen Streaming-Plattform eingeführt: interaktive Titel. In Produktionen wie Black Mirror: Bandersnatch dürfen Zuschauende an bestimmten Stellen selbst darüber bestimmen, in welche Richtung die Story weitergehen soll. Verschiedene Verläufe und Enden sind dafür vorprogrammiert.

Für Netflix scheint sich das Feature jedoch nicht durchgesetzt zu haben. Schon bald räumt der Anbieter in dem Genre radikal auf und lässt nur wenige Titel übrig.

Netflix schmeißt fast alle interaktiven Filme und Serien aus dem Streaming-Programm

Wie The Verge berichtet, nimmt der Streamer am 1. Dezember 2024 sage und schreibe 20 von 24 interaktiven Titeln aus dem eigenen Angebot. Übrig bleiben danach nur die folgenden vier Filme und Serien mit interaktiver Funktion:

Schaut hier noch einen Trailer zum interaktiven Survival-Trip Du gegen die Wildnis - Der Film:

Du gegen die Wildnis: Der Film - Trailer (Deutsch) HD

Laut The Verge soll die Netflix-Publizistin Chrissy Kelleher folgendes zu der Entscheidung gesagt haben:

Die Technologie hat ihren Zweck erfüllt, wird aber jetzt eingeschränkt, da wir uns auf technologische Anstrengungen in anderen Bereichen konzentrieren.

Das Feature hat sich für Netflix wohl als beiläufige Spielerei entpuppt, die von zu wenigen Menschen aktiv genutzt wird. Neben Filmen und Serien versucht sich der Streaming-Dienst seit längerem auch im Gaming-Bereich. Ob diese Sparte für Netflix langfristig lukrativ ist, bleibt abzuwarten.

