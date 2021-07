Von Elite bis zum Ryan Reynolds-Shooter: 7 Spiele, die Netflix für seinen Gaming-Dienst produzieren muss

Netflix will in Zukunft auch Videospiele in sein Streaming-Angebot aufnehmen und damit Games wie Fortnite den Kampf ansagen. Wir haben da ein paar Ideen.

Netflix will seine Streaming-Bibliothek in Zukunft um Videospiele erweitern. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, dabei flirtet Netflix schon seit längerem mit der Gaming-Branche. Mit den Serienadaptionen Arcane und DOTA: Dragon's Blood nähert sich der Streaming-Riese der E-Sport-Szene an. Netflix-Chef Reed Hastings sagte vor längerem, im Battle Royale-Spiel Fortnite die größte Konkurrenz beim jungen Publikum zu sehen.

Ab 2022 produziert Netflix deswegen nicht mehr nur Filme und Serien, sondern auch Games – alles in einem Abo. Wobei bisher noch absolut unklar ist, wie das Ganze technisch funktionieren soll. Black Mirror: Bandersnatch zeigte bereits, wie es aussehen kann, wenn Zuschauende von der Couch aus mitbestimmen konnten, welchen Verlauf eine Episode ihrer Lieblingsserie nimmt.

Doch eigentlich steckt viel mehr Potenzial in Serien wie Bridgerton und hauseigenen Action-Produktionen wie 6 Underground mit Ryan Reynolds. Sorry, Black Mirror, aber: Diese sieben Spiele wollen wir wirklich von Netflix sehen.

Haus des Geldes – wie GTA Online, nur anders

Eine Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Skills, die zusammenarbeiten müssen, um ihr Ziel zu erreichen? Fast wirkt es so, als wäre Haus des Geldes von vornherein als Videospiel konzipiert worden. Umso sinnvoller scheint es für Netflix, dieses Potenzial zu nutzen, und ein Multiplayer-Spiel zu entwickeln:

Kleine Erinnerung: Ab dem 3. September 2021 läuft Haus des Geldes Staffel 5 bei Netflix

Haus des Geldes - Staffel 5 Ankündigungs-Trailer (Deutsch) HD

Jeder und jede Spielende sucht sich einen Character mit jeweils eigenen Stärken und Schwächen aus, wählt eine Mission, plant anschließend, wie man den Überfall angehen möchte, und ballert, trickst und schleicht sich dann zum Ziel. Ein bisschen wie die Heists in GTA Online, nur mit weniger In Game-Käufen.

Dark – das komplexeste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten

Es ist leicht, sich in einem der absoluten Streaming-Überraschungserfolge zu verlieren. Dark hat nicht nur eine düstere, komplexe Story um verschwindende Kinder im deutschen Hinterland, die Serie spielt auch noch auf verschiedenen Zeitebenen, die sich gegenseitig beeinflussen.

Dark ist nach 3 Staffeln abgeschlossen, ein Rewatch lohnt sich trotzdem:

Dark - Trilogie Trailer (Deutsch) HD

Die perfekte Voraussetzung für ein Point-and-Click-Adventure à la The Day of the Tentacle, bei dem ihr durch die Zeit reist und versucht, durch verschiedene Aktionen und Entscheidungen eine Kette von Ereignissen auszulösen, mit denen ihr schließlich die Welt rettet. Und wer weiß: Vielleicht hilft das der ein oder anderen Person auch dabei, besser zu verstehen, was in Dark Staffel 3 eigentlich abgegangen ist.

Sex/Life – der Sex-Simulator, bei dem ihr beide Hände braucht

Seltsam inszeniert und manchmal so körperlich unangenehm, dass man weggucken muss: Die Sexszenen in Videspielen und Sex/Life haben ziemlich viel gemeinsam. Warum das Potenzial zwischen Trash und leichter Angegeiltheit nicht nutzen, um einen Sexsimulator zu entwickeln, bei dem sich Fans des Netflix-Hits von einer dramatischen erotischen Situation in die nächste spielen müssen?

Natürlich via Quick-Time-Events, also dem Drücken von Knöpfen, die einem auf dem Bildschirm angezeigt werden. Erst startet man mit einer Situation, in der man sich unnötig kompliziert eines BHs entledigen muss (looking at you, Heavy Rain), anschließend steigert man sich bis zu einem göttlichen Dreier wie in God of War. Das kriegt auch die nicht gamingaffine Großmutter hin.

How to Sell Drugs Online (Fast) – die Wirtschaftssimulation für Breaking Bad-Fans

Strategie- und Aufbausimulationsspiele gehören zu den beliebtesten Game-Genres in Deutschland. Was für ein schöner Zufall, dass How to Sell Drugs Online (Fast) als eine der erfolgreichsten deutschen Netflix-Produktionen den perfekten Stoff für genau so ein Videospiel liefert.

Staffel 3 von How to Sell Drugs Online (Fast) startet noch 2021 bei Netflix

How to Sell Drugs Online (Fast) - S03 Trailer (Deutsch) HD

Als unsichere Schüler:innen baut ihr euch über das Darknet nach und nach einen riesigen Drogenvertrieb mit internationalen Verbindungen auf. Doch bevor ihr zum Walter White eures Kaffs aufsteigt, müsst ihr erst Handelsrouten auskundschaften, die richtigen Leute einstellen, Prozesse optimieren und lernen, wen ihr mit ein paar Geldscheinen zum Schweigen bringen könnt – und bei wem ihr andere Saiten aufziehen müsst.

Bridgerton – die angezogenste Dating-Sim der Videospielgeschichte

Dating-Sims haben häufig einen schlechten Ruf. Zu Unrecht: Nichts ist menschlicher, als das eigene Single-Leben dadurch überzukompensieren, indem man Spielcharaktere durch die korrekte Auswahl von Dialogoptionen dazu bringt, sich in einen zu verlieben. Bridgerton ist die perfekte Serie für dieses Spielkonzept und könnte es sogar auf eine ganz neue Stufe heben.

Das erwartet uns in Staffel 2 von Bridgerton:

Bridgerton - S02 Announcement Teaser (English) HD

Schließlich spielt hier nicht nur die persönliche Sympathie zwischen den Figuren eine Rolle, sondern auch der Familienhintergrund und die gesellschaftliche Stellung. Wer die richtigen Entscheidungen trifft, dem winkt am Schluss eine virtuelle Hochzeit mit dem Charakter der Wahl. So nahe werdet ihr dem Duke von Hastings nie wieder kommen.

6 Underground – Call of Duty mit Ryan Reynolds

OK, ganz ehrlich, hier machen wir's kurz: Michael Bay-Action. Jede Menge Ballerei und Explosionen. Ein Elite-Einsatzteam, das die Welt zu einem besseren Ort machen will und dafür einen Diktator stürzen muss. Der Netflix-Film 6 Underground hat alles, was ein guter Third- oder First-Person-Shooter mit Koop-Funktion braucht.

Was bei The Division, den Ghost Recon-Teilen und Call of Duty schon seit Jahren funktioniert, kann mit Ryan Reynolds nur besser werden. Das einzige Problem: Ihr könnt nicht alle Deadpool spielen.

Elite – Erotik-RPG zwischen Gossip Girl und Sherlock

Wolltet ihr nicht auch schon immer mal zu den Reichen und Schönen gehören? Mit ihnen wilde Partys feiern, heiße Affären eingehen und ... einen Mord aufklären? Ja? Sehr gut, denn eigentlich hat Netflix gar keine andere Wahl, als ein Rollenspiel aus dem Serienhit um reiche spanische Teenager auf einer Eliteschule zu machen.

Auch in Staffel 4 von Elite geht es heiß her:

Elite - S04 Trailer (Deutsch) HD

Ihr erstellt euch euren eigenen Charakter mit eigenem Skillset (10 Punkte auf Charisma!) und kommt neu an die prestigeträchtige Schule Las Encinas. Während ihr versucht, durch kleine Aufgaben und die richtigen Entscheidungen eure Position in der Clique zu festigen, passiert plötzlich ein schrecklicher Mord. Ihr seid neu, ihr seid der oder die Hauptverdächtige. Also müsst ihr es auf euch nehmen, den oder die wahre Schuldige zu finden. Wenn Elite nicht das Spiel des Jahres wird, wissen wir auch nicht.

Welche Spiele würdet ihr gerne bei Netflix sehen?