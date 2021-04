Netflix mixt Avengers, The Boys & Justice League zu Mega-Event: Trailer löst Schnappatmung bei Superhelden-Fans aus

Der bildgewaltige Trailer zur Netflix-Serie Jupiter's Legacy ist da. Kriegen wir hier etwa das The Boys von Netflix, das es mit Justice League & dem MCU aufnehmen kann?

Der erste Trailer zum Netflix-Ereignis Jupiter's Legacy ist da. Die Superhelden-Serie orientiert sich mit ihren gewaltigen Bildern stark an Zack Snyders neuem Justice League, die Themen erinnern zudem an Amazons erfolgreiche Serie The Boys und die Avengers von Marvel stecken bei dem massenhaften Gruppenauflauf aus Superheld*innen sowieso in jeder Ritze.

Nur die Perücken hat Jupiter's Legacy exklusiv, der Fiffi von Josh Duhamel sieht aus, als könnte er beim etwas zu schnellen Flug über den staubigen Himmel leicht ins Rutschen geraten.

Hype-Alarm für Netflix' Jupiter's Legacy? Oh ja, unbedingt

Mit Superhelden tat sich Netflix bisher schwer. Jupiter's Legacy sieht jetzt aber wie der brachiale und wirklich originelle Genre-Beitrag aus, den sich Superhelden-Fans vom Streamingdienst schon lange wünschen.



Die Fakten zu Jupiter's Legacy bei Netflix

Der Start: Der 7. Mai 2021.

Die Episodenanzahl: 8

Bald bei Netflix: Der englische Trailer zu Jupiter's Legacy:

Jupiter’s Legacy - S01 Trailer (English) HD

Marvel-Konkurrenz: Das ist Jupiter's Legacy

Jupiter's Legacy handelt von der Superhelden-Familie Sampson, die erstmals 1930 zu ihren Superkräften gekommen ist. Die Kinder müssen jetzt das Erbe antreten. Der Trailer vertieft das schwere Erbe, das auf den jungen Familienmitgliedern lastet.

Das Prädikat "Marvel-Konkurrent" liegt in der Natur der Sache. Jupiter's Legacy ist immerhin einer Superhelden-Serie mit Comic-Vorlage. Der Vergleich greift aber tiefer. Hinter den Comics steckt nicht irgendjemand. Der Schöpfer heißt Mark Millar, das Mastermind von Kick-Ass und Kingsman.

Und es wird noch besser: Steven S. DeKnight, der Showrunner von Daredevil, leitet die serielle Umsetzung für Netflix an. Hier treffen also eine tolle Vorlage auf einen Schöpfer, der sein Handwerk versteht.



Weitere Infos: Das ist der Cast der Netflix-Superheldenserie Jupiter's Legacy

Josh Duhamel spielt Sheldon Sampson : Ein mächtiger Superheld, der gleichzeitig Anführer der Superhelden-Truppe Union of Justice ist.

: Ein mächtiger Superheld, der gleichzeitig Anführer der Superhelden-Truppe Union of Justice ist. Leslie Bibb spielt Grace Sampson: Sheldons Frau, die als Lady Liberty mit ihrem Mann Bösewichte bekämpft.



mit ihrem Mann Bösewichte bekämpft. Elena Kampouris spielt Chloe Sampson : Die Tochter der Sampsons, die ebenfalls Superkräfte besitzt. Daneben ist sie Model und liebt Partys.



: Die Tochter der Sampsons, die ebenfalls Superkräfte besitzt. Daneben ist sie Model und liebt Partys. Andrew Horton spielt Brandon Sampson : Der Sohn der Sampsons, der mit seinen Superkräften vor allem aus dem Schatten des Vaters treten will.



: Der Sohn der Sampsons, der mit seinen Superkräften vor allem aus dem Schatten des Vaters treten will. Ben Daniels spielt Walter Sampson : Der Onkel von Chloe und Brandon kreiert als Brainwave Illusionen. Zu seinem Bruder Sheldon hat er ein kompliziertes Verhältnis.



: Der Onkel von Chloe und Brandon kreiert als Brainwave Illusionen. Zu seinem Bruder Sheldon hat er ein kompliziertes Verhältnis. Mike Wade spielt Fitz Small : Die gute Seele des Superhelden-Teams. Nach schweren Verletzungen hat er seine Superkräfte verloren, doch er ist oft dafür da, die anderen Superhelden als Team zusammenzuhalten.



: Die gute Seele des Superhelden-Teams. Nach schweren Verletzungen hat er seine Superkräfte verloren, doch er ist oft dafür da, die anderen Superhelden als Team zusammenzuhalten. Matt Lanter spielt George Hutchence: Sheldons bester Freund sowie zweites Gründungsmitglied der Union of Justice.



Habt ihr Bock auf Jupiter's Legacy?