Netflix rettet beliebtes Fantasy-Universum, dessen Verfilmung im Kino komplett gescheitert ist

Der große Kinofilm war ein finanzieller Flop. Nun erhält ein gescheitertes Fantasy-Universum eine neue Chance bei Netflix – und zwar in Form einer Serie, die von einem Stranger Things-Macher kommt.

Wer nach einem richtig guten Fantasy-Film aus den vergangenen Jahren sucht, wird schnell über Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben stolpern. Der Anfang 2023 in den Kinos gestartete Blockbuster verwandelt das gleichnamige Rollenspiel in einen extrem unterhaltsamen Streifzug durch eine verspielt ausgeschmückte Fantasy-Welt.

Das Problem: Viel zu wenige Menschen haben den Film im Kino gesehen. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben konnte bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar gerade einmal 208 Millionen einspielen, was bei einem Blockbuster dieser Größenordnung als Flop gilt. Hier wird das Zwei- bis Dreifache des Budgets erwartet.

Neue Hoffnung für Dungeons & Dragons-Fans: Netflix arbeitet mit Stranger Things-Macher an Live-Action-Serie

Wie Deadline exklusiv erfahren hat, gibt es dennoch eine Zukunft für die Marke. Netflix arbeitet zusammen mit Hasbro Entertainment an einer großen Live-Action-Verfilmung in Serienform, die den Titel Dungeons & Dragons: The Forgotten Realms trägt. Hinter dem Projekt steht unter anderem Shawn Levy als Produzent.

Hier könnt ihr den Trailer zum Dungeons & Dragons-Film schauen:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 2 (Deutsch) HD

Levy ist für Blockbuster wie Deadpool & Wolverine und die Nachts im Museum-Reihe bekannt und war maßgeblich an der Entstehung des Netflix-Hits Stranger Things beteiligt. Geschaffen wurde Dungeons & Dragons: The Forgotten Realms von WeCrashed-Mastermind Drew Crevello, der ebenfalls als Showrunner fungiert.

Das einzige Haken: Offenbar wird die Serie nicht direkt mit dem von Paramount Pictures veröffentlichten Kinofilm verbunden sein. In ihrer ersten Version wurde The Forgotten Realms als Spin-off für den Streaming-Dienst Paramount+ entwickelt. Damals waren das Produktionsstudio eOne und Regisseur Rawson Marshall Thurber involviert.

Mit Netflix und Hasbro als neuer Heimathafen ist das aber nicht mehr aktuell. Wir sollten davon ausgehen, dass uns nur die Welt in ihren Grundzügen erhalten bleibt. Immerhin geht die Adaption auf dieselbe Vorlage zurück. Von den liebgewonnenen Figuren aus dem Kinofilm müssen wir uns sehr wahrscheinlich aber verabschieden.

Wann startet Dungeons & Dragons: The Forgotton Realm?

Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde noch nicht offiziell bestellt. Der Netflix-Start von Dungeons & Dragons: The Forgotton Realm wird also noch einige Zeit auf sich warten lassen. Da es sich hier um einen aufwendigen Fantasy-Blockbuster handelt, werden sicherlich noch zwei bis drei Jahre ins Land ziehen, ehe die Serie ihre Premiere feiert.