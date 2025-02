Konkurrenz für Herr der Ringe: Gewaltiges Fantasy-Universum, das über 50 Millionen Menschen lieben, wird verfilmt

Der Herr der Ringe könnte bald Konkurrenz von einem anderen Fantasy-Universum erhalten. Das Studio hinter den Dune-Filmen arbeitet mit Hasbro an einer Umsetzung von Magic: The Gathering.

Eigentlich ist es ein Wunder, dass dieses Fantasy-Universum noch nicht im großen Stil auf die Leinwand gebracht wurde. Nicht zuletzt war nach dem Erfolg von Herr der Ringe und Harry Potter kaum ein Fantasy-Stoff sicher. Hollywood schnappte sich alles, von Narnia und Percy Jackson bis zu Das Rad der Zeit und The Witcher.

Eine Verfilmung des beliebten Sammelkartenspiel Magic: The Gathering ist bisher jedoch nicht erschienen, was bei über 50 Millionen Spieler:innen durchaus überraschend ist. In den nächsten Jahren könnte sich das jedoch ändern. Mehrere Projekte befinden sich in der Entwicklung. Geplant ist sogar ein neues Cinematic Universe.

Magic: The Gathering soll das nächste große Fantasy-Universum in Film und Fernsehen werden

Schon vor mehreren Jahren wurde eine Animationsserie bei Netflix angekündigt, die auf Magic: The Gathering basiert. Nachdem es lange Zeit kein Lebenszeichen von dem Projekt gab, wissen wir seit September, dass die Serie definitiv kommt. Unabhängig davon hat sich der Spielwarenhersteller Hasbro nun mit Legendary zusammengeschlossen.

Legendary hat in den vergangenen Jahren u.a. die Dune-Filme und das MonsterVerse bei Warner Bros. in Stellung gebracht. In Zusammenarbeit mit Hasbro soll jetzt Magic: The Gathering als großes Film- und Serien-Universum verfilmt werden, wie der Hollywood Reporter berichtet. Als Startschuss ist ein Kinofilm geplant.

Konkrete Details zu Regie, Besetzung und Handlung sind noch nicht bekannt. Im Grunde steht dieses Cinematic Universe noch ganz am Anfang der Konzeptionsphase. Dennoch sollten wir die Unternehmung im Auge behalten, denn es passiert nicht alle Tage, dass die Verfilmung von so einer populären und langlebigen Marke angekündigt wird.

Neues Herr der Ringe schön und gut: Die letzte große Fantasy-Verfilmung ist im Kino gescheitert

Magic: The Gathering begeistert seit 1993 Fans von aufregenden Fantasy-Abenteuern und birgt definitiv reichlich Potenzial für eine Verfilmung in sich. Gleichzeitig sei angemerkt, dass die letzte vergleichbare Verfilmung in einer Sackgasse endete: Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, basierend auf dem gleichnamigen Rollenspiel.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Dungeons & Dragons anschauen:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Auch hier war ein Cinematic Universe geplant, das über mehrere Filme und Serien erzählt werden soll. Obwohl der Auftakt bei Fans der Vorlage und dem allgemeinen Publikum gut ankam, konnte er nicht genug Interesse auf sich lenken und floppte im Kino. Seitdem liegt das angerissene Franchise bei Paramount und Hasbro brach.

Wann startet der Magic: The Gathering-Film im Kino?

Da die Pläne für die Verfilmung gerade erst angekündigt wurden, sind wir noch sehr weit von einem Kinostart entfernt. Wie bereits geschrieben: Zuerst muss ein kreatives Team versammelt werden, das den Aufbau des Cinematic Universe übernimmt. Dann gilt es, die wichtigsten Schlüsselrollen vor und hinter der Kamera zu besetzen, ehe die Dreharbeiten beginnen können. Das könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen.