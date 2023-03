Erstes Fantasy-Epos des Jahres: 3 Gründe, warum sich Dungeons & Dragons wirklich lohnt

Mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben startet heute der erste große Fantasy-Blockbuster 2023 im Kinos. Falls ihr noch unentschlossen seid, findet ihr hier drei Gründe, warum sich der Film lohnt.

Das Dungeons & Dragons-Franchise wagt einen Neustart im Kino. Das Pen-&-Paper-Rollenspiel, das seinen Ursprung in den 1970er Jahren hat, wurde schon mehrmals verfilmt. Bisher ist dabei jedoch kaum ein denkwürdiger Film herausgekommen. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben will das nun ändern.

Der neue Fantasy-Blockbuster startet heute in den deutschen Kinos und verspricht ein großes Action-Spektakel voller Witz und Abenteuer. Wenn ihr auf der Suche nach extrem unterhaltsamen Popcorn-Kino seid, werdet ihr bei der Rollenspiel-Verfilmung fündig, die mit Stars wie Chris Pine und Michelle Rodriguez aufwartet.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben erzählt von einer Gruppe Krimineller, die sich für eine gefährliche Heist-Mission zusammenschließen und genau darauf achten müssen, wem sie vertrauen. Bei ihrem Abenteuer werden die Held:innen der Geschichte mit zahlreichen Ungeheuern und anderen Fantasy-Kreaturen konfrontiert.



Hier könnt ihr den Trailer zu Dungeons & Dragons schauen:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Nachfolgend findet hier drei Gründe, warum sich bei Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben lohnt, ein Kinoticket zu lösen.

Warum sich Dungeons & Dragons lohnt Grund 1: Der Cast hält seine Spielfreude nicht zurück

Der neue Dungeons & Dragons-Film hat einen fantastischen Cast. Während Rodriguez ihre Expertise als Action-Star mitbringt, kann sich Pine von seiner komödiantischen Seite zeigen. Dazu gesellt sich Bridgerton-Star Regé-Jean Page, Pokémon-Trainer Justice Smith und die aus den Es-Filmen bekannte Sophia Lillis. Dass Hugh Grant eine exzellente Wahl für einen Bösewicht ist, dürfte sich nach seinem grandiosen Paddington 2-Auftritt auch in der Filmwelt herumgesprochen haben.

Warum sich Dungeons & Dragons lohnt Grund 2: Neben Fantasy und Action gibt es sehr viel Humor

Ja, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben kommt im Gewand eines epischen Fantasy-Blockbusters daher. Dennoch wartet der Film mit sehr viel Humor auf, der in die unterschiedlichsten Richtungen geht. Wortwitze, Slapstick und Situationskomik: Mit Jonathan Goldstein und John Francis Daley sind zwei absolute Comedy-Experten am Werk. Vor der D&D-Runde haben die den großartigen Game Night inszeniert, der aus einer harmlosen Spielsituation ebenfalls ein aufregendes Abenteuer gemacht hat.

Warum sich Dungeons & Dragons lohnt Grund 3: Der Film fühlt sich wie eine D&D-Kampagne an

Wie verfilmt man ein Pen-&-Paper-Rollenspiel? Würfel und Bleistifte suchen wir in Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben vergebens. Dennoch gelingt es dem Film extrem gut, das Gefühl einer chaotischen Rollenspielrunde einzufangen, in der sich alle Beteiligten Hals über Kopf ins Abenteuer stürzen. Geschickt werden typische Rollenspiel-Elemente und -Dynamiken in die Handlung des Films integriert, wenn etwa eine unüberlegte Entscheidung den Zusammenhalt der Gruppe auf die Probe stellt.

Dungeons & Draongs: Ehre unter Dieben läuft seit heute, dem 30. März 2023, in den deutschen Kinos. Der Film ist von der FSK ab 12 Jahren freigegeben und wartet mit einer Laufzeit von 134 Minuten auf.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.