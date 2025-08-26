Netflix schnappt sich neue Serie vom True Detective-Macher: Matthew McConaughey und Yellowstone-Star sind dabei

True Detective-Fans dürfen sich auf eine brandneue Serie von Schöpfer Nic Pizzolatto freuen, der dabei wieder mit Matthew McConaughey zusammenarbeitet.

Für viele Serienfans zählt True Detective zu den besten Crime-Serien aller Zeiten. Besonders die 1. Staffel der Anthologie von Nic Pizzolatto sorgte 2014 für Aufsehen und brachte ihren Stars Matthew McConaughey und Woody Harrelson überschwängliche Kritiken und zahlreiche Preise ein.

Jetzt macht Pizzolatto elf Jahre später für eine brandneue Serie wieder gemeinsame Sache mit McConaughey.

True Detective-Reunion bei Netflix mit Matthew McConaughey und Yellowstone-Fanliebling Cole Hauser

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Netflix gegen gleich mehrere starke Konkurrenten wie Amazon und Apple in einem erbitterten Bieterkrieg um das neue Projekt durchgesetzt. Kein Wunder, denn die Serie bringt eine Reihe von Zutaten mit sich, die sich in der Vergangenheit bewährt haben.

Neben Nic Pizzolatto und Matthew McConaughey steht noch ein dritter Name mit der Serie in Verbindung: Cole Hauser, der Yellowstone-Fans aus der beliebten Western-Serie als Rip Wheeler bekannt ist und demnächst gemeinsam mit Kelly Reilly sein eigenes Spin-off anführt.

Details zur Handlung werden aktuell noch unter Verschluss gehalten, doch wird das Projekt in Insiderkreisen als The Brothers Project betitelt. Demnach sollen McConaughey und Hauser in der Serie Brüder spielen. In welchem Kontext ist bisher nicht klar, doch könnte die Produktionsfirma hinter der Serie einen Hinweis darauf geben: Das Projekt wird von Skydance Sports für Netflix produziert. Dass die Serie etwas mit Sport zu tun hat, ist also wahrscheinlich.

Die Serie wird das zweite Projekt darstellen, bei dem Matthew McConaughey und Cole Hauser gemeinsam vor der Kamera stehen. Beide waren im frühen Stadium ihrer Karrieren in Richard Linklaters Confusion - Sommer der Ausgeflippten zu sehen. Pizzolatto und McConaughey arbeiten darüber hinaus gemeinsam an einer Verfilmung der Mike Hammer-Romanreihe von Mickey Spillane. Diese soll als eigenständiger Film erscheinen und nicht mit dem neuen Serienprojekt in Verbindung stehen.

Wann kommt die neue Serie mit Matthew McConaughey und Cole Hauser zu Netflix?

Da sich die Serie in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird es voraussichtlich noch eine Weile dauern, bis sie ins Netflix-Programm einzieht. Wir rechnen aktuell mit einem Start nicht vor Ende 2026 bis 2027.

