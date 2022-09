Netflix-Serie unterbricht Dreharbeiten wegen Tod von Queen Elizabeth II

Die Welt trauert um Queen Elizabeth II. Anlässlich des Todes der Königin setzt Netflix nun die Produktion der aufwendigen Serie The Crown aus.

Gestern am frühen Abend wurde bekannt, dass die britische Monarchin Queen Elizabeth II im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Großbritannien und die ganze Welt trauern derzeit um die Königin, die das Königshaus seit 1952 geprägt hatte. Viele Filme und Serien widmeten sich ihrem Leben. Das womöglich bekannteste Serienprojekt, das sich mit Queen Elizabeths Leben befasst, ist The Crown.

Netflix pausiert The Crown aus Respekt vor Tod der Queen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, setzt der Streamingdienst Netflix die Dreharbeiten für The Crown Staffel 6 aus. Die fertige Staffel 5 wird im November auf der Plattform erscheinen. Showrunner Peter Morgan habe die Serie auf Nachfrage einen "Liebesbrief an die Queen" genannt. Er erwarte aber, dass "wir die Dreharbeiten aus Respekt stoppen werden".

The Crown - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Maßnahme überrascht nicht. In Großbritannien beginnt nach dem Tod der Königin eine siebentägige Trauerphase, während der etwa keine fröhlichen Lieder in den Radios gespielt werden.

Unmut im Königshaus: Worum geht es in Netflix' The Crown?

The Crown läuft seit 2016. Die Handlung beginnt im Jahr 1952, als Queen Elizabeth II den Thron als Nachfolgerin ihres verstorbenen Vaters Georg VI bestieg. Anschließend folgen die Staffeln eng dem Leben der Queen, das verschiedene politische Entwicklungen streift, zuletzt etwa Margaret Thatchers Amtszeit als Premierministerin in der 1980er Jahren.

Gleichzeitig behandelt die Serie Ereignisse aus dem inneren Kreis des Königshauses. Sie verfolgt etwa die Kindheit von Prince Charles nach, dem neuen König. In der letzten Staffel trat erstmals Diana, Princess of Wales auf. Das alles sind intime, aber natürlich fiktionalisierte Einblicke. Begrüßt wurde die Serie von den Windsors dennoch nicht immer . Viele hochranginge Mitglieder des Königshauses sollen unzufrieden mit der durchaus kritischen Darstellung der Monarchie in Großbritannien sein.