Netflix-Highlight im November: Erste Bilder von Prinzessin Diana in The Crown

Die 4. Staffel von The Crown kündigt sich mit einem Schwung neuer Bilder an. Zu sehen gibt es erstmals Emma Corrin als Prinzessin Diana und Gillian Anderson als Margaret Thatcher.

Mit The Crown kehrt im November eine der besten Netflix-Serie überhaupt zurück. Aus diesem Anlass hat der Streaming-Dienst nun einen ganzen Schwung neuer Bilder veröffentlicht, die uns auf die Ereignisse der 4. Staffel einstimmen. Besonders gespannt sind wir auf die Ankunft von Prinzessin Diana und Margaret Thatcher.

Prinzessin Diana und Margaret Thatcher in The Crown

Emma Corrin wird in den neuen Folgen von The Crown als Prinzessin Diana zu sehen sein. Allzu bekannt ist die britische Schauspielerin bisher nicht, ein paar spannende Einträge finden sich dennoch in ihrer Filmographie wieder. So gehört sie zum Cast von DCs Pennyworth und ist ab Donnerstag an der Seite von Keira Knightley und Gugu Mbatha-Raw in Die Misswahl im Kino zu sehen.



In der Rolle von Premierministerin Margaret Thatcher wird derweil Gillian Anderson in Erscheinung treten, die an diesem Punkt ihrer Karriere vermutlich niemandem mehr von ihrem schauspielerischen Talent überzeugen muss. Egal ob Akte X, Hannibal oder The Fall: Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass sie sich großartig als Eiserne Lady ins Ensemble von The Crown eingliedern wird.

© Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix © Netflix

Abseits von Emma Corrin und Gillian Anderson setzt sich der Hauptcast der 4. Staffel von The Crown aus folgenden Namen zusammen:

The Crown - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Bereits im August wurde ein kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht, der das Datum der Staffelpremiere verraten hat.

Die 4. Staffel von The Crown startet am 15. November 2020 auf Netflix und setzt sich wie die vorherigen Runden aus insgesamt zehn Episoden zusammen. Außerdem steht fest: Auch Staffel 5 und 6 werden definitiv kommen. In diesen übernehmen dann Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville und Elizabeth Debicki die Hauptrollen.

Was erwartet ihr euch von der 4. Staffel von The Crown auf Netflix?