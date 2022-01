Netflix setzt Horror-Klassiker fort: Erster Trailer entfacht blutiges Gemetzel und endet auf einem lahmen Witz

Der erste lange Trailer zu Netflix' Fortsetzung des Horror-Klassikers Texas Chainsaw Massacre ist da. Er entfacht das Grauen erneut. Leider auch für die Lachmuskeln.

Blutgericht in Texas alias Texas Chainsaw Massacre ist einer der großen Meilensteine in der Geschichte des Horrorfilms. Netflix setzt das Grauen bald fort: Mit The Texas Chainsaw Massacre schließt der Streamingdienst im Februar nahtlos an die Geschichte des Originals an. Der erste lange Trailer schockiert jetzt mit einem blutigen Massaker der legendären Schocker-Figur Leatherface (Mark Burnham). Um dann mit einem halbgaren Social-Media-Kalauer zu enden.

Schaut euch hier den ersten langen Trailer zu The Texas Chainsaw Massacre an:

Texas Chainsaw Massacre - Trailer (English) HD

Netflix schockt mit Horror und flachem Humor im Texas Chainsaw Massacre-Trailer

Nachdem kürzlich schon ein kurzer Teaser zur Horror-Fortsetzung zu sehen war, wird liefert der erste große Trailer nun entsprechend nach. So verrät er einiges zu den Story-Umständen, unter denen sich der monströse Leatherface und sein einstiges Opfer Sally Hardesty (Olwen Fouéré) erneut begegnen werden.

Außerdem schreitet der monströse Hüne aus Tobe Hoopers Erstling gleich zur Tat und verursacht standesgemäß ein ziemliches Blutbad.

Nur der Abschluss könnte für einige Fans diskutabel ausfallen. Dass die schockierten Opfer die Handys zücken und zuallererst mit "Eine falsche Bewegung und du bist gecancelt, Bro" auf die Schreckgestalt reagieren, entlockt uns, wenn überhaupt, nur ein müdes Lächeln.

Wann kommt die Horror-Fortsetzung The Texas Chainsaw Massacre zu Netflix?

Mit welchen Nuancen in Sachen Humor und Gewaltdarstellung The Texas Chainsaw Massacre tatsächlich operiert, werden Fans bald herausfinden. Der Schocker wird ab dem 17. Februar 2022 als Stream verfügbar sein.

