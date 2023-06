Sandra Bullocks gewaltiger Apokalypsen-Horror Bird Box kriegt ein Spin-off und womöglich ist das erst der Anfang. Seht hier den neuen Teaser zu Bird Box Barcelona.

Netflix schlachtet einen seiner größten Film-Erfolge aus. Vor bald fünf Jahren, Weihnachten 2018, wurde der Sci-Fi-Horror Bird Box mit Sandra Bullock zu einem weltweiten Phänomen. Bird Box ist noch immer der dritterfolgreichste Netflix-Film überhaupt und nach Dont't Look Up der zweiterfolgreichste Sci-Fi-Film.

In wenigen Wochen erscheint eine Art Fortsetzung der globalen Apokalypse, die die Menschen nur mit verbundenen Augen durchstehen können.

Schaut hier den neuen Trailer zu Bird Box Barcelona

Bird Box Barcelona - Trailer 2 (Spanisch)

Worum geht es in Bird Box Barcelona?

Der Netflix-Thriller Bird Box erhält mit Bird Box Barcelona ein Spin-off, das in Spanien angesiedelt ist. Dabei kehren die Produzenten des Originalfilms wieder zurück. In dem Spin-off soll vermittelt werden, was in diesem Teil der Welt passierte, als die Gesellschaft zusammenbrach.

Während eine ungesehene Macht die Weltbevölkerung bei Augenkontakt in den Selbstmord treibt, schlägt sich der Spanier Sebastian mit seiner jungen Tochter Anna auf den Straßen Barcelonas durch. Um zu überleben, schließen sie ein wackeliges Bündnis mit weiteren Überlebenden. Doch auf ihrem Weg zu einem sicheren Hafen sind die unsichtbaren Kreaturen bald nicht mehr ihr einziges Problem.

Wann spielt Bird Box Barcelona?

Auf Nachfrage von Entertainment Weekly betont der Barcelona-Produzent Dylan Clark, dass Bird Box Barcelona "kein Prequel" ist. Der Film spielt parallel zu den Ereignissen des Sandra Bullock-Teils. Nur eben am anderen Ende der Welt. Was Malorie (Sandra Bullock) erlebt habe, sei nur das erste Kapitel eines "globalen Events" gewesen. Es könnte also in den kommenden Jahren problemlos weitere Spin-offs geben. Bird Box Berlin geht zum Beispiel locker von der Zunge.

Wann startet Bird Box Barcelona?

Bird Box Barcelona läuft abbei Netflix. Er wird also zu einem Sommer-Event des Streaming-Dienstes.