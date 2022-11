Netflix stampft zwei Serien direkt nach dem Start wieder ein – obwohl sie in den Top 10 waren

Netflix hat schon viele Serien mitleidlos abgesetzt. Jetzt hat es ein Sci-Fi-Drama und eine Anwaltsserie erwischt. Und zwar wenige Wochen nach dem Staffel 1-Start.

Manchmal ist Netflix ein Quell großer Freude, etwa wenn die neue Staffel einer Lieblingsserie erscheint. Aber oft genug setzt der Streamer kaltblütig Serien ab, obwohl sie in den Augen der Zuschauer durchaus erfolgreich waren. So ist es jetzt auch mit dem Sci-Fi-Drama The Imperfects und der Anwaltsserie Partner Track geschehen.

Netflix schmeißt Sci-Fi-Serie und Anwalts-Romanze raus – trotz Cliffhanger

Das berichtet Deadline . Dem Bericht zufolge brachte keine der beiden Serien Netflix große Gewinne ein, obwohl beide mehrere Wochen in den Streamer-internen Top Ten zubrachten. Beide Serien starteten vor Kurzem komplett neu mit Staffel 1.

Das wird Fans erschüttern, die mit der Anwaltsserie oder dem Sci-Fi-Drama gerade erst warmgeworden waren. In The Imperfects jagt eine Gruppe junger Erwachsener mit Superkräften den für ihre Fähigkeiten verantwortlichen Wissenschaftler. Partner Track dreht sich um eine junge Anwältin, die in einer New Yorker Elitefirma bestehen muss. Die erste Staffel endete auf einem nervenaufreibenden Cliffhanger.

Ganz offenbar ist bei Netflix gerade die Entscheidung über die Zukunft diverser Serien gefallen. Die Absetzung von The Imperfects und Partner Track folgt der Nachricht von der Verlängerung von The Watcher und Dahmer auf dem Fuß.

Die 20 besten Serienstarts im November: 1899, Wednesday und Teletubby-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

Was denkt ihr über die Absetzung der beiden Serien?