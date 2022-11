Netflix-Hit The Watcher vom Dahmer-Team kriegt Staffel 2 – aber wie soll das eigentlich funktionieren?

Neben Ryan Murphys Dahmer soll auch seine The Watcher-Serie eine zweite Staffel bekommen. Das größte Geheimnis von Staffel 1 wird aber womöglich nicht gelüftet.

Serien-Schöpfer Ryan Murphy freut sich. Neben dem Überhit Dahmer wird auch seine Horror-Serie The Watcher um eine zweite Staffel verlängert. Wer die Hintergründe der Stalker-Story kennt, wird sich darüber allerdings wundern. Und die größte Frage der Fans wird womöglich in Staffel 2 nicht beantwortet. Vorsicht, Spoiler!

The Watcher Staffel 2 kommt zu Netflix – aber freut euch nicht zu früh

Denn die gruselige Story um die von einem Stalker verfolgte Familie Brannock basiert auf wahren Begebenheiten. The Watcher-Fans waren mit dem Staffel 1-Ende der Serie sehr unzufrieden, weil die Identität des Stalkers nicht geklärt wurde. Tatsächlich entspricht das aber den Tatsachen. Die Opfer fanden nie heraus, wer genau sie so lange drangsaliert hatte.

Wer also auf die große Enthüllung in Staffel 2 hofft, könnte enttäuscht werden. Die Story-Vorlage ist schließlich zu Ende erzählt. Murphy könnte wie bei Dahmer eine Anthologie-Serie aus The Watcher machen. Offizielle Ankündigungen gibt es dazu nicht. Es bleibt also eine kleine Hoffnung, dass die Brannocks doch noch das große Geheimnis lüften.

Wann kommt The Watcher Staffel 2 zu Netflix?

Ein offizieller Starttermin für Staffel 2 von The Watcher ist noch nicht bekannt. Murphy wird mit Dahmer Staffel 2 ohnehin sehr beschäftigt sein. Ein Jahr werden Fans mindestens auf die neuen Folgen warten müssen.

Was glaubt ihr, wie es in Staffel 2 von The Watcher weitergeht?