Netflix-Star von Heartstopper-Fans zum Outing gezwungen: "Haben den Sinn der Serie nicht verstanden"

Heartstopper ist eine der beliebtesten Netflix-Serien des Jahres. Nun outet sich Hauptdarsteller Kit Connor als bisexuell – weil Fans auf ihn in den sozialen Netzwerken Druck gemacht haben.

Mit Heartstopper startete im April bei Netflix die Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel von Alice Oseman. Die Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und RomCom entpuppte sich als Überraschungserfolg für den Streaming-Dienst. Hauptdarsteller Kit Connor berichtet jedoch von weniger schönen Erfahrungen.

Connor spielt in Heartstopper den bisexuellen Rugby-Spieler Nick Nelson, der sich in seinen Mitschüler Charlie Spring verliebt. Während die Serie große Wert darauf legt, sich den Figuren und ihrer sexuellen Orientierung mit großem Einfühlungsvermögen anzunähern, wurde Connor in der Vergangenheit von Fans bedrängt.

Heartstopper-Star Kit Connor über sein Zwangsouting

Auf Twitter meldet er sich jetzt mit einem kurzen Tweet zu Wort, in dem er sich als bisexuell outet – jedoch keineswegs freiwillig. Im Gegenteil: In den sozialen Netzwerken haben einige Fans großen Druck auf den Schauspieler ausgeübt. Im Raum steht u.a. der Vorwurf des Queerbaitings, der Connor zu seinem Zwangsouting trieb.

Zurück für eine Minute. Ich bin bi. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr einen 18-Jährigen dazu gezwungen habt, sich selbst zu outen. Ich glaube, manche von euch haben den Sinn der Serie nicht verstanden. Bye.

Viele Kolleg:innen haben Connor bereits ihren Support ausgesprochen. Zu den prominentesten Stimmen gehört die von Oseman. "Ich verstehe wirklich nicht, wie Leute Heartstopper schauen und dann fröhlich ihre Zeit damit verbringen können, über Sexualitäten zu spekulieren und basierend auf Stereotypen zu urteilen", schreibt die Autorin der Vorlage auf Twitter.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hollywood-Star zum Outing gezwungen wird. Erst kürzlich teilte Rebel Wilson die Geschichte ihres Zwangsoutings mit: Vom Sydney Morning Harold wurde ihr ein Ultimatum von zwei Tagen gestellt, um ihre sexuelle Identität mit der Welt zu teilen, bevor es die Zeitung tut, wie Variety schreibt.

Wann geht Heartstopper bei Netflix weiter?

Netflix hat bereits Staffel 2 und 3 von Heartstopper bestellt. Wann diese ihre Premiere feiern werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir gehen aber davon aus, dass die neuen Episoden in der ersten Jahreshälfte 2023 bei Netflix eintreffen.