Netflix-Start von Sabrina Staffel 4 steht fest: Schaut den ersten Trailer

Der Netflix-Horror Chilling Adventures of Sabrina wird mit Staffel 4 beendet. Netflix hat nun den ersten Trailer und das Startdatum des Finales enthüllt.

Fans von Chilling Adventures of Sabrina erhielten vor einigen Monaten die erschütternde Nachricht, dass die Netflix-Serie nach 4 Staffeln abgesetzt wurde. Doch noch haben sich Sabrina und Co. nicht endgültig verabschiedet. Die finale 4. Staffel steht bevor. Mit einem düsteren Trailer verkündete Netflix nun den Start der finalen Episoden.



Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4 startet noch dieses Jahr

Nur noch 2 Monate müssen sich Fans auf ein Wiedersehen mit ihrer Lieblings-Hexe gedulden. Die 4. Staffel wird am 31. Dezember 2020 auf Netflix starten. Doch bevor sich Sabrina, Harvey und Co. verabschieden, müssen noch große Gefahren in den letzten 8 Folgen gebannt werden.

Hier gibt's den Trailer zum großen Finale von Chilling Adventures of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Lovecraft-Horror: So geht es in Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4 weiter

Nicht weniger als die Apokalypse erwartete Sabrina (Kiernan Shipka) im Finale der 3. Staffel, die sie durch eine gewagte Zeitreise rückgängig machen konnte. Allerdings kreierte Sabrina durch ihren Eingriff in die Zeit ein Paradoxon. In der Gegenwart existieren nun 2 Sabrinas. Eine, die das Leben als Teenager in Greendale weiterführt und eine, die nun als Königin die Hölle regiert.

Hier gibt es die ersten Bilder zu Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4:

Wie sich in Staffel 3 bereits ankündigte, werden nun die gefährlichen Eldritch Terrors (im Deutschen: das schauerliche Grauen) Greendale heimsuchen, die durch Sabrinas Zeitreisen auf den Plan gerufen wurden. Die 4. Staffel von Sabrina wird den Mythos von Lovecraft mit neuen kosmischen Horrorwesen erforschen.

Von Folge zu Folgen muss sich der Hexenzirkel von Greendale gegen ein neues schauriges Eldritch-Wesen beweisen und steht am Ende dem sogenannten Void, dem Ende aller Dinge, entgegen. Werden die Bewohner von Greendale siegreich aus ihrer letzten Schlacht hervorgehen? Und wird Sabrina noch höllische Hilfe ihrer Doppelgängerin erhalten?

Podcast für Sabrina-Fans: Wie gut ist die 3. Staffel des Netflix-Horrors?

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.



Was erwartet ihr von Serienfinale von Chilling Adventures of Sabrina?