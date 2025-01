Netflix startet mit einem richtig guten Film-Abenteuer ins neue Jahr – aber das schafft es nicht mal in die Top 10

Der erste große Netflix-Original-Film des Jahres liefert auf ganzer Linie ab. Trotzdem hat es die Fortsetzung einer Kult-Reihe zum Start nicht in die Top 10 des Streaming-Diensts geschafft.

In der Regel kann man sich darauf verlassen: Wenn Netflix eines seiner großen Originals veröffentlicht, taucht es wenige Stunden später in der Top 10 der beliebtesten Filme bzw. Serien auf. Umso überraschender ist es, dass der erste große Titel des Jahres im Filmbereich kaum registriert wurde: Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln.

Vor drei Jahren wurde der zweite abendfüllende Spielfilm aus dem Stop-Motion-Kosmos angekündigt, der seit 1989 mit spannenden wie schrägen Geschichten und jeder Menge Knetmasse begeistert. Damit der Film nicht komplett untergeht, wollen wir euch das neue Wallace & Gromit-Abenteuer an dieser Stelle nochmal ans Herz legen.

Wallace & Gromit bei Netflix: In Vergeltung mit Flügeln sorgt ein KI-Gartenzwerg für Ärger

Das Leben könnte so schön sein, wenn man sich nicht mit diesen lästigen Alltagsaufgaben herumärgern müsste. Das denkt zumindest Wallace, wenn er mal wieder an einer seiner Erfindungen tüftelt. Sein neuestes Werk: der Norbot. Der von einer künstlichen Intelligenz gesteuerte Gartenzwerg soll Gromit die Gartenarbeit erleichtern – und reißt kurzerhand die komplette Kontrolle über das grüne Paradies im Hinterhof an sich.

Der Trailer zu Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln:

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln - Trailer (Deutsch) HD

Ehe sich Gromit versieht, züchtet Wallace eine ganze Armee von Norbots heran, die sich ohne mit der Wimper zu zucken in die Arbeit stürzen. Aus dem einst liebevoll gestalteten Garten wird ein nach strengen Formen modellierter Käfig. Und dann taucht auch noch der hinterlistige Feathers McGraw auf. Der diebische Pinguin hat nämlich noch eine Rechnung mit Wallace offen und manipuliert daraufhin die Gartenzwerge.

Eine Reihe von Missverständnissen führt zur Katastrophe: Wallace denkt, dass er mit seinen Erfindungen alles richtig und besser macht, ohne zu sehen, wie Gromit unter seinem Eifer leidet. Er merkt nicht einmal, wie sich Feathers McGraw die Norbots unter den Nagel reißt. Wie können ihm die offensichtlichsten Dinge nur entgehen? Schlecht für Gromit, gut für uns: Diese Dynamik ist der Antrieb für sehr viel Action und Humor.

Auf den Spuren von Buster Keaton, Charlie Chaplin und jüngsten Mission: Impossible-Film

Wallace & Gromit-Schöpfer Nick Park und sein Kreativteam haben nach all den Jahren nicht vergessen, was die Knetgeschichten so gut macht. Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln ist liebevoll gestaltet und wartet in jeder Szenen mit mehr verspielten Details auf, als man auf den ersten Blick erfassen kann. Eine Wundertüte an Entdeckung, fast wie Wallace' absurden Erfindungen und alle Prozesse, die damit verbunden sind.

Im Gegensatz zu Wallace hat Park sein Handwerk fest im Griff und erweist sich einmal mehr als Stop-Motion-Meister. Es ist absolut verblüffend, wie flüssig hier ein Moment in den nächsten übergeht, während das zur Verfügung stehende filmische Vokabular großzügig ausgeschöpft wird. Der Slapstick zündet genauso wie bei Buster Keaton und Charlie Chaplin. Und die Action ist auf Mission: Impossibles Blockbuster-Niveau.

Im Finale wirkt Vergeltung mit Flügeln sogar wie die Kentversion des letzten Akts von Mission: Impossible 7. Dass wir einer Verfolgungsjagd in Schrittgeschwindigkeit folgen, spielt keine Rolle: Park und sein Co-Regisseur Merlin Crossingham wissen genau, wie sie selbst aus unaufgeregten Animationen maximalen Nervenkitzel herausholen können – mit Fallhöhe im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Der neue Wallace & Gromit-Film begeistert mit Norbot und entpuppt sich als Anti-KI-Manifest

Der größte Star des Films ist jedoch der Norbot und seine mechanischen Kollegen. Allein, wie sich die Gartenzwerge ihre Köpfe um die eigene Achse drehen, wie sie ihre Ärmchen heben und wie sie durch die Gegend stampfen – jede Bewegung ist pures Gold und lässt sich in unerwartete Richtung dehnen, sodass wir es nicht nur mit Comedy-Figuren zu tun haben. Mitunter treten die Roboter als Horror-Gestalten in Erscheinung.

Rot leuchtende Augen und unheimlich synchrone Gesten verwandeln die Norbots in eine fiese Bedrohung, die zwischen Five Nights at Freddy's und Terminator schwankt. Das mühelose Spiel mit unterschiedlichen Genres konnten die Wallace & Gromit-Filme immer ausgesprochen gut, egal ob Mondspaziergang oder Diamanten-Heist. Vergeltung mit Flügeln bildet da keine Ausnahme und schöpft die Möglichkeiten mannigfaltig aus.

Besonders clever ist, wie die KI-Thematik in das Filmemachen übergeht, denn im Grunde stellt sich jeder einzelne Frame gegen die Automatisierung der Norbots. Die packen zwar tatkräftig an, besitzen aber kein Gespür für das, was sie tun. Niemand würde dagegen einen Stop-Motion-Film drehen, weil es schnell und effizient geht. Nein, hier muss man sich auf jedes einzelne der 24 Bilder pro Sekunde einlassen, damit Film entsteht.

Jede neue Einstellung in Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln ist ein Zeugnis für die künstlerische Schaffenskraft, die sich von keiner KI der Welt ersetzen lässt. Dass dieser Film nicht im Kino läuft, sondern bei dem Streaming-Dienst zu sehen ist, der am ehesten mit dem Begriff Content assoziiert wird, birgt natürlich eine gewisse Ironie in sich. Der Magie tut das jedoch keinen Abbruch. Schaut dieses Goldstück, wo ihr könnt.

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln streamt seit dem 3. Januar 2025 bei Netflix.