Netflix-Überraschung: Dieses Jahr kommt noch ein ganz besonderer Film, von dem wir dachten, dass wir ihn nie sehen werden

Der Netflix-Projekt Rebel Ridge hatte die letzten fünf Jahre mit harten Problemen zu kämpfen, unter anderem durch einen Star Wars-Star. Jetzt soll der Film 2024 erscheinen.

Wer Jeremy Saulnier nicht kennt, sollte seine Filme schleunigst nachholen. Der atmosphärische Thriller Blue Ruin, Neo-Nazi-Beklemmung in Green Room und der verstörende Psycho-Horror Wolfsnächte sind alle auf einzigartige Weise finster. Sein neuer Film Rebel Ridge hat nach 5 Jahren Kampf endlich einen Startzeitraum.

Star Wars-Held steigt aus: Netflix-Film hatte seit 2019 unzählige Probleme

Die Story von Saulniers neuem Film ist größtenteils noch unbekannt. Er soll sich laut World of Reel um einen Ex-Marine drehen, der in "knochenbrechenden Action-Sequenzen" gegen korrupte Polizisten kämpft. Schauplatz sei eine Kleinstadt, so der Regisseur im Film Stories -Interview.

Schaut hier den Trailer zu Jeremy Saulniers Green Room:

Green Room - Trailer (Deutsch) HD

Als eines der ersten Lebenszeichen des Films gilt die Besetzung von Star Wars-Darsteller John Boyega in der Hauptrolle, die 2019 Variety enthüllte. Aber seitdem versank die Produktion immer wieder im Chaos.

Zuerst stoppte die Coronavirus-Pandemie den Film, dann stieg Boyega plötzlich aus, nachdem die Dreharbeiten bereits wieder angelaufen waren. Laut dem Hollywood Reporter steckten familiäre Gründe oder Frust über die Produktionsumstände hinter dem Ausstieg.

Wann kommt Rebel Ridge zu Netflix?

Rebel Ridge soll 2024 erscheinen. Ein genaueres Startdatum gibt es bisher noch nicht. Vor der Kamera sind unter anderem Aaron Pierre (Old), Don Johnson (Django Unchained) und James Cromwell (The Green Mile) zu sehen.

Mehr zum Thema im Podcast: Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.