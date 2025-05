Netflix-Überraschung: Eine der beliebtesten Serien wurde heimlich um Staffel 4 verlängert

Netflix verbreitet Freude mit der Verlängerung einer extrem beliebten Serie, die nach 19 Monaten bangen Wartens nun verlängert wurde und ihre Dreh begonnen hat: Staffel 4 von Lupin ist unterwegs.

Netflix kann Serien nicht nur heimlich absetzen, sondern auch still und heimlich verlängern. Nun verriet der Streamer in einem ersten Ankündigungs-Video, dass die 4. Staffel von Lupin mit Omar Sy längst in Produktion ist.

Staffel 4 bei Netflix: Lupin meldet sich nach anderthalb Jahren Schweigen zurück

Gentleman-Gauner Assane Diop (Omar Sy) bezauberte bei Netflix das Publikum zuletzt im Herbst 2023 mit seinem Charme, Verkleidungen und geheimen Plänen. Damals verriet Serienschöpfer George Kay, dass Staffel 4 wahrscheinlich wäre. Eine offizielle Verlängerung gab es von Netflix allerdings nicht. Bis jetzt. Anderthalb Jahre später enthüllt der Streaming-Dienst in einem kurzen Video, dass Lupin nicht nur verlängert wurde, sondern Staffel 4 bereits in Paris in Produktion gegangen ist:

Lupin - S04 Announcement (English Subs) HD

"Ich bin zurück" verkündet Lupin-Star Omar Sy dem Netflix-Publikum am Ende des Teasers von der Aussichtsplattform des Eiffelturms. 8 neue Episoden à 45 Minuten erwarten uns in der vierten Staffel, die endlich den Cliffhanger der vorigen Season aufklären wird, der Lupin ins Gefängnis brachte.

Omar Sy und Louis Leterrier fungieren als Showrunner in Staffel 4 und wollen dann an die Popularität der Netflix-Serie anknüpfen. 99.5 Millionen Views konnte die 1. Staffel Lupin in den ersten drei Monaten bei Netflix sammeln und überflügelte damit sogar Serien wie The Night Agent (98.2 Mio) und Stranger Things (94.8 Mio).



Worum geht's in Staffel 4 von Lupin?

Schon nach dem Ende von Staffel 3 gab es mehrere Anhaltspunkte, wie es in Lupins 4. Season weitergeht: So soll Bösewicht Pellegrini (Hervé Pierre) – Hund J'accuse würde sagen: Wuff! – wieder wichtig werden. Das Mysterium um Assanes Mutter ist noch immer nicht vollständig geklärt. Und der ikonischste Gegner aus Maurice Leblancs Buchvorlagen zu Arsène Lupin könnte vielleicht Einzug halten: Herlock Shomes (ja, richtig gelesen, ein unverhohlener Sherlock-Holmes-Verschnitt als englischer Gegenspieler zum französischen Lupin).

Wann startet die 4. Staffel Lupin bei Netflix?

Trotz der Ankündigung von Teil 4, hält sich Netflix zu einem genauen Start aktuell noch bedeckt. Zwischen dem Dreh und der Veröffentlichung lang bei den bisherigen Staffeln meist ein Dreivierteljahr. Das heißt, wenn Lupin sich beeilt, könnte die Serie noch Ende 2025 starten, spätestens Anfang 2026.