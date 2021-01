7 Filme und Serien wie Lupin: Verkürzt die Wartezeit auf Staffel 2 mit diesen Alternativen

Ihr habt den Netflix-Hit Lupin bereits durch und wartet gespannt auf Teil 2? Dann haben wir für euch ein paar Serien- und Film-Empfehlungen, die euch auf Netflix die Wartezeit auf Folge 6 verkürzen.

Der Netflix-Hit Lupin begeistert mit spannender Heist-Action und Omar Sy als charmanten Meisterdieb Assane Diop, der die Romane über den Gentleman-Gauner Arsène Lupin zum Vorbild nimmt, um mit spektakulären Raubzügen und Täuschungen den Tod seines Vaters zu rächen.

So gut die 1. Staffel von Lupin auch ist, mit nur 5 Folgen ist sie einfach zu kurz. Daher haben wir euch passende Filme und Serien bei Netflix und Amazon Prime Video herausgesucht, die euch die Wartezeit auf den bald startenden 2. Teil von Lupin verkürzen.

Serien wie Lupin bei Netflix: Haus des Geldes

Haus des Geldes ist nicht nur ein internationales Netflix-Phänomen, sondern auch eine verdammt gute Serie für Fans aufregender Heists. In der Serie folgen wir dem genialen Mastermind, dem Professor, der mit seiner Räuberbande die spanische Banknotendruckerei und später auch noch die spanische Zentralbank ausrauben will.



Lupin ähnelt dem spanischen Serien-Hit in vielen Aspekten. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, der clevere Wechsel zwischen unterschiedlichen Zeitebenen sowie genial ausgetüftelte Pläne machen auch Haus des Geldes zu einem spannenden Serien-Binge.

Der Professor und Assane Diop aus Lupin würden sich prächtig verstehen. Sie beide haben eine Vorliebe für dafür Polizist*innen mit versteckten Kameras zu überwachen, sie mit verzerrter Stimme zu kontaktieren und sich mit minutiös geplanten Vorhabens aus ausweglose Situationen heraus zu manövrieren.

Auf Netflix gibt es 4 Staffeln von Haus des Geldes zu streamen. Die 5. und finale Staffel startet in diesem Jahr.

Serien wie Lupin bei Netflix: Sherlock

Sherlock und Lupin teilen mehr, als nur eine Hauptfigur mit Vorliebe für wehende Mäntel und schicke Kopfbedeckungen. Die Inszenierung, die Musik und die überraschenden Auflösungen der Geschehnisse erinnern in Lupin öfters an die beliebte Krimiserie mit Benedict Cumberbatch - nur dass sein Sherlock Holmes auf der anderen Seite des Gesetzes steht.

Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Der Meisterdieb und der Meisterdetektiv trafen auch in Maurice Leblancs Arsène Lupin-Romanen schon aufeinander. Letzterer musste aufgrund eines Rechtsstreits aber in Herlock Sholmes umbenannt werden.

Alle 4 Staffeln von Sherlock könnt ihr bei Netflix streamen.

Serien wie Lupin bei Netflix: Carmen Sandiego

Auch wenn sich die Zeichentrickserie Carmen Sandiego vorrangig an ein jüngeres Publikum richtet, wollen wir euch Lupin-Fans diese kurzweilige und spannende Serie aber nicht vorenthalten. Basierend auf den Abenteuern der gleichnamigen Computerspielfigur, folgt die Netflix-Serie der Meisterdiebin Carmen Sandiego, die überall auf dem Globus wertvolle Schätze stiehlt.

Ähnlich wie Assane aus Lupin nutzt Carmen ausgefeilte Pläne und Täuschungen, um die Kostbarkeiten eines Verbrechersyndikats zu stehlen - aber nie um sich selbst zu bereichern. Hilfe bei ihren Diebstählen bekommt sie vom Hacker Player und den Geschwistern Ivy und Zack.

Alle 4 Staffeln sowie ein interaktiver Film von Carmen Sandiego gibt es auf Netflix.

Filme wie Lupin bei Netflix: Die Ocean's-Reihe

Lupin macht unter anderem wegen des flinken Erzähltempos und der cleveren Wendungen viel Spaß. Die Netflix-Serie fühlt sich selbst bei düsteren Twists leichtfüßig an. Das trifft auch auf Ocean's Eleven und dessen Fortsetzungen Twelve und Thirteen zu.

Charmebolzen Danny Ocean (George Clooney) und seine Crew (unter anderem Brad Pitt und Matt Damon) hecken absurd komplexe Diebstähle aus. Dabei sind sie den Zuschauenden stets ein paar Schritte voraus. In Ocean's 8 geht die diebische Unterhaltung mit Sandra Bullock, Cate Blanchett und anderen weiter. (JJ)

Bei Netflix gibt es die erste 3 Filme der Ocean's-Reihe zu streamen. Das Spin-off Ocean's 8 hingegen in der Flat von Joyn+ zu sehen.

Filme wie Lupin bei Netflix: Die Unfassbaren

Wer wie bei Lupin auf die Art von Dieben steht, die mit ihren ausgeklügelten Raubzügen immer wieder um Haaresbreite den Gesetzeshütern entwischen, kommt an Die Unfassbaren - Now You See Me und Die Unfassbaren 2 nicht vorbei. Einmal aufgedreht wird die Spannung hochgeschraubt und das Katz- und Maus-Spiel mit Twists und Überraschungen bis aufs Äußerste ausgereizt.

Der gutgelaunte Tonfall, angereichert mit Rätseln und einigen dramatischen Momenten garantiert Unterhaltung pur. Diese Langfinger nehmen als Zauberkünstler Filmmagie wörtlich - häufig sogar vor laufender Kamera. (ES)

Die Unfassbaren 1 und 2 gibt es bei Netflix zu streamen.

Weitere Serien für Lupin-Fans: White Collar und Leverage

Da kommt zusammen, was erstmal gar nicht zusammen passt: Ein Hochstapler und Diamantendieb (Matt Bomer) arbeitet in White Collar mit einem FBI-Agenten zusammen. Das Ziel: der Dieb entgeht dem Gefängnis und der Cop ermittelt mit ganz neuen Methoden und Kontakten im Bereich Wirtschaftskriminalität. In Sachen Charme kann es Matt Bomer (The Sinner) übrigens mit Omar Sy aus Lupin aufnehmen. (JJ)

White Collar - 6 Staffeln bei Amazon Prime Video

Wer an Lupins Figur besonders den Gentleman-Gauner mag, wird sicherlich auch mit einer anderen Gruppe diebischer Gutmenschen seine Freude haben: In Leverage haben es sich fünf Spezialisten auf die Fahne geschrieben, mit ihren Raubzügen gegen Regierungs-Ungerechtigkeiten und Wirtschafts-Bosse vorzugehen. Die modernen Robin Hoods stehlen also aus Überzeugung und noch dazu für einen guten Zweck. (ES)

Leverage - 5 Staffeln bei Amazon Prime Video.

Was kommt nach Lupin? Die 21 größten Serien-Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.

